Et si Cyberpunk 2077 devenait plus vrai que nature ? C’est exactement l’expérience que propose le créateur de contenu Digital Dreams, que l'on ne présente plus, avec une nouvelle vidéo impressionnante. Le jeu de CD Projekt Red y est poussé à des sommets visuels jamais atteints, affiché en 8K à 100 images par seconde, grâce à une configuration PC de pointe et un preset graphique ultra réaliste : BeyondallLimits 3.1.

Une vidéo à couper le souffle pour Cyberpunk 2077

Dans cette nouvelle démonstration visuelle de Cyberpunk 2077, Digital Dreams donne une nouvelle vie à Night City en exploitant les dernières avancées matérielles. Porté par une carte graphique NVIDIA RTX 5090 et un processeur AMD Ryzen 9800X3D, le jeu affiche des détails bluffants, une fluidité impeccable et des effets de lumière proches du photoréalisme.

Le preset ReShade BeyondallLimits 3.1, utilisé dans la vidéo, ajoute un rendu de lumière dynamique, des ombres plus marquées, un ciel photo-réaliste et une colorimétrie retravaillée. Le tout donne à Cyberpunk 2077 des airs de film de science-fiction en prise de vues réelles.

Le réalisme, mais à quel prix ?

Derrière ce rendu spectaculaire sur Cyberpunk 2077 se cache bien sûr un matériel haut de gamme. À savoir une RTX 5090, 64 Go de RAM DDR5, un SSDs M.2 ultra rapides, un refroidissement liquide, etc. Une machine qui dépasse très largement les besoins du joueur moyen, et qui rappelle que ces performances ne sont accessibles qu’à une minorité équipée en conséquence.

Certains spectateurs, dans les commentaires, soulignent d’ailleurs le décalage entre les véhicules ultra réalistes et certains éléments du décor de Cyberpunk 2077 qui restent moins détaillés. Une critique récurrente dans les mods extrêmes, où la qualité n’est pas toujours homogène. D'autres regrettent le manque de contraste entre le réalisme visuel et l’identité plus stylisée, presque “punk”, que le jeu revendique à l’origine. Cela n'en reste pas moins une énorme claque.

