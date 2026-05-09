Les fans de Cyberpunk 2077 ont encore de quoi se mettre sous la dent. Ce nouveau collector disponible en précommande vous plonge en profondeur dans Night City.

Six ans après nous avoir ouvert ses portes, les néons de Night City nous fascinent toujours autant. Il est loin le temps où Cyberpunk 2077 était un chantier à moitié abouti seulement. Aujourd'hui, il compte parmi les valeurs fortes du RPG moderne et continu de se décliner de maintes façons. Un nouveau collector vient d'ailleurs d'être annoncé. Les fans peuvent déjà passer commande.

Redécouvrez Cyberpunk 2077 avec son nouveau collector

On a la chance en France d'avoir des maisons d'édition spécialisées dans le jeu vidéo et qui prennent à cœur de nourrir la passion des joueuses et des joueurs. À ce titre, Pix'n Love s'apprête justement à gâter les fans de Cyberpunk 2077. Un nouvel ouvrage collector s'apprête à voir le jour pour percer tous les secrets de fabrication du dernier hit de CD Projekt.

Pour Pix'n Love, l'auteur David Torres signe un nouvel ouvrage à paraître dans la collection Histoire de. Intitulé Cyberpunk 2077 Vivre et mourir à Night City : Le making-of, il promet de replonger dans le jeu de 2020 pour en décrypter les rouages. Sur 350 pages, il apporte un nouvel éclairage dessus, soutenu par les interviews exclusives avec des membres de l'équipe créative de CD Projekt et même du casting.

Le livre making of de Cyberpunk 2077 se présente comme le futur incontournable pour les fans du jeu. Indispensable pour percer ses secrets de fabrication, l'ouvrage explore aussi la manière dont il s'inscrit dans son époque. Si vous voulez devenir incollable sur le jeu, vous savez donc vers quoi vous tourner. Et ça tombe bien, car les précommandes ont déjà ouvert chez les grands revendeurs. À vous de jouer pour être sûr d'avoir votre exemplaire à la sortie, le 12 juin 2026 :

© CD Projekt.