Cyberpunk 2077 impressionne encore. Avec la RTX 5090 et le mod Photoreal 300+, Night City atteint un réalisme bluffant, digne d’un film en prise de vues réelles.

Cinq ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 continue de surprendre. Grâce à la communauté des moddeurs, le jeu renaît régulièrement sous de nouvelles formes. La dernière démonstration en date vient de la fameuse chaîne Digital Dreams, qui a publié une vidéo impressionnante du titre tournant sur une RTX 5090 avec le pack Photoreal 300+ V3.3.

Cyberpunk 2077 plus beau que jamais

Dès les premières minutes, on est frappé par le réalisme. Les flaques reflètent chaque néon, la pluie ruisselle sur le bitume et les couchers de soleil illuminent la ville comme dans un film. Même une simple balade à moto prend des airs de séquence cinématographique. Night City paraît plus vivante que jamais, presque palpable. Bref Cyberpunk 2077 est encore somptueux.

Il faut dire que la nouvelle carte graphique de NVIDIA en a sous le capot. Combinée au path tracing et aux nombreux presets du mod Photoreal, elle permet d’afficher un niveau de détail rarement atteint. Les textures, les lumières et les ombres se mêlent pour donner l’illusion de scènes réelles. Quand Cyberpunk 2077 fleurte avec le photoréalisme...

Une performance folle

Au-delà de la performance technique, cette vidéo sur Cyberpunk 2077 rappelle la force de la communauté. Depuis le lancement chaotique du jeu, les moddeurs n’ont cessé d’améliorer l’expérience. Ici, chaque ambiance est peaufinée : pluie battante, promenade au soleil, moments plus intimes avec Panam. Ces touches transforment Night City en un terrain d’expérimentation visuelle unique.

Avec le temps, le jeu de CD Projekt a trouvé une seconde vie. Les patchs officiels l’ont stabilisé, mais ce sont surtout les mods qui l’ont propulsé vers de nouveaux sommets. Sur une machine équipée d’une RTX 5090, l’expérience devient presque irréelle. Un signe fort : Cyberpunk 2077 n’est plus seulement un jeu, c’est une vitrine technologique et artistique qui continue d’évoluer.

Source : Digital Dreams