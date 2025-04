Ils sont loin maintenant les débuts chaotiques de Cyberpunk 2077. Désormais, le monde entier peut s'accorder à dire que l'expérience est non seulement impressionnante, mais aussi captivante. Ajoutez à cela un univers vivant dans lequel les joueuses et joueurs prennent plaisir à se promener. Mais, imaginez que le jeu soit encore plus beau, plus réaliste qu'il ne l'est nativement ? C'est bien possible et ce créateur vous le prouve une fois de plus.

Cyberpunk 2077 est à couper le souffle

Si vous comptez parmi nos fidèles lecteurs du week-end, nul besoin de vous présenter Digital Dreams. Ce créateur de contenu sur YouTube est un spécialiste du modding qui repousse les limites des jeux. On a pu le voir sublimer tout un tas de titres, comme Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 ou encore The Elder Scrolls 4. Toutefois, il a un intérêt particulier pour l'aventure futuriste de CD Projekt. En ce mois d'avril, il présente donc une nouvelle vidéo ultra-moddée de Cyberpunk 2077.

L'expérience proposée par Digital Dreams est sidérante de réaliste. Grâce à sa carte graphique RTX 5090 et plus de 400 mods, il parvient à booster encore plus les performances de Cyberpunk 2077 sur PC. Le jeu franchit ici un nouveau cap de photoréalisme. Les effets de lumière sont particulièrement crédibles, avec un ray tracing sans faille. Le plus impressionnant est sans doute lorsque le joueur monte en voiture. Le rendu visuel de la conduite en ville comme en extérieur devient plus vrai que nature.

Cependant, il y a toujours quelques limitations techniques. La vidéo laisse percevoir quelques effets de ghosting et de tearing. Malgré tout, il faut avoir l'œil attentif pour y faire véritablement attention. Pour faire tourner vous aussi Cyberpunk 2077 sans avoir à subir ce genre de dégradation de l'image, vous pouvez toujours plafonner votre framerate à 100 FPS. Car, finalement, c'est la course à la fluidité qui tend à pousser parfois le matériel dans ses retranchements, au risque de ne pas gérer parfaitement tous les éléments à l'écran. Toujours est-il qu'on aura rarement vu une version de Cyberpunk 2077 aussi belle, même sur PC.