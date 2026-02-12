Tandis que le développement de The Witcher 4 et Cyberpunk 2 suit son cours, CD Projekt RED accueille en ses rangs une nouvelle ponte de l’industrie en matière d’IA et de RPG.

Si tous les regards sont actuellement tournés vers The Witcher 3: Wild Hunt, qui pourrait visiblement accueillir un troisième DLC surprise au cours des prochains mois, CD Projekt RED ne perd pas ses objectifs de vue de son côté. Car entre The Witcher 4, Cyberpunk 2 et ses autres projets en cours, le studio a assurément beaucoup à faire. Forcément, un peu de main d’œuvre supplémentaire ne sera donc pas de trop, et il apparaît que l’équipe polonaise vient tout juste de faire une jolie prise. Même si celle-ci suscite un peu de méfiance du côté des joueurs.

CD Projekt RED recrute un spécialiste de l’IA et des RPG

En effet, comme annoncé par le principal concerné il y a tout juste quelques jours, Dorian Kieken a officiellement rejoint les rangs de CD Projekt ce mois-ci en tant que nouveau directeur de l’IA. En d’autres termes, son rôle sera alors de superviser « la vision et la stratégie de l’entreprise en matière d’IA », afin d’exploiter « le meilleur du Machine Learning pour créer des RPG révolutionnaires ». De quoi témoigner des ambitions du studio pour l’avenir donc, que ce soit pour The Witcher 4 ou encore Cyberpunk 2.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kieken est loin d’être novice en matière de RPG. Car avant de passer les huit dernières années à la tête d’AI Redefined (AIR), sa compagnie spécialisée dans l’IA, l’homme a passé plus de huit ans chez BioWare, où il a notamment contribué à la direction de projets comme Mass Effect 2, Mass Effect 3 et Mass Effect Andromeda, ainsi que leurs DLCs. C’est donc avec une expertise certaine qu’il débarque chez CD Projekt, même si l’intitulé de son poste fait naturellement tiquer une partie des joueurs.

Car à une époque où l’IA s’impose de plus en plus dans notre société, beaucoup craignent que les studios ne cèdent à l’appel de cette technologie, au détriment de la créativité humaine. Et sachant que CD Projekt a déjà fait l’objet d’une polémique à ce sujet il y a quelques semaines, l’arrivée de Kieken dans l’équipe a forcément de quoi interroger. Mais le studio l’avait alors assuré : « Nous n’envisageons pas de remplacer des développeurs par l’IA. […] Ce n’est pas elle qui va faire Cyberpunk 2, The Witcher 4 et nos autres futurs projets à la place de véritables êtres humains ».

Un atout certain pour le studio

Pour autant, comme confirmé Michał Nowakowski, l’un des boss de CD Projekt, cela reste une technologie utile pour les développeurs, qui peuvent ainsi « améliorer [leur] productivité sur la conception de [leurs] futurs projets ». Et c’est probablement à ce titre que le recrutement de Kieken s’annonce comme un bel atout pour l’entreprise, qui pourra alors compter sur son expertise dans le domaine de l’IA comme dans celui des RPG. Reste à voir quel sera son impact réel sur des jeux comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2 à l’avenir.

Source : Dorian Kieken