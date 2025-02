Depuis les bureaux de CD Projekt RED à Boston, le développement de Cyberpunk 2 avance à son rythme. Le studio polonais recrute activement des développeurs pour donner corps à ses énormes ambitions. Alors que Cyberpunk 2077 souhaitait en son temps proposer l'immersion et le réalisme au niveau supérieur, sa suite entend visiblement aller encore plus loin que n'importe quel jeu jamais sorti. Rien que ça.

Un Cyberpunk 2 encore plus ambitieux et réaliste que Cyberpunk 2077 ?

Souvenez-vous, à l'E3 2018, lorsque CD Projekt RED présentait au monde presque une heure de gameplay de l'extrêmement attendu Cyberpunk 2077. À cette époque, le studio promettait une immersion inégalée et une expérience ultra réaliste dans la ville dystopique de Night City. Cela passait notamment par l'affichage « le plus réaliste jamais vu » de foules de PNJ dans les rues. L'histoire nous a cependant appris que, à sa sortie, le titre avait hélas eu les yeux plus gros que le ventre. Pour autant, cela n'a visiblement pas empêché CD Projekt RED de vouloir réaliser ses rêves les plus fous, cette fois avec Cyberpunk 2.

Le studio polonais a ainsi publié de nouvelles offres d'emploi pour des postes à Boston et Vancouver, visant donc le développement de cette suite. L'équipe recherche notamment pour Cyberpunk 2 un designer des rencontres en chef. Parmi les missions attendues, on trouve la très intéressante mention suivante : « travailler en étroite collaboration avec l'équipe en charge du design des systèmes pour créer le système de foule le plus réaliste et réactif jamais vu dans un jeu vidéo à ce jour ».

CD Projekt RED est maintenant bien connu pour les ambitions parfois démesurées de ses projets. Cyberpunk 2 ne devrait donc clairement pas déroger à la règle. Il faut en effet s'attendre à une énorme claque graphique grâce à l'Unreal Engine 5, et un univers encore plus ancré dans la culture américaine, du fait d'un développement assuré directement depuis les États-Unis. Il faudra cependant attendre très longtemps pour voir le fruit de leur travail. La priorité du studio est pour l'instant portée sur The Witcher 4. En parallèle, le fameux et encore très lointain Projet Hadar, une toute nouvelle licence, commence à faire son chemin, avec encore d'alléchantes promesses.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED