A l’occasion de son dernier bilan financier, CD Projekt RED donne officiellement des nouvelles de Cyberpunk 2 et fait une promesse quant à la sortie de ses prochains RPG.

Alors que The Witcher 4 cristallise le plus grand des effectifs de CD Projekt RED, les fans de Cyberpunk 2 vont devoir s’armer de patience. Pourtant, le studio polonais se montre rassurant. A l’occasion de la publication de ses derniers résultats financiers, la firme a partagé de nouvelles informations sur le développement de son prochain RPG. Et, surtout, elle a affiché une ambition pour le moins claire qui a tout l’air d’une promesse : réduire considérablement l’attente entre ses futurs jeux.

Où en est le développement de Cyberpunk 2 ?

Il faut admettre que CD Projekt RED n’est pas spécialement réputé pour enchaîner les sorties à un rythme soutenu. Comme l’indique l’entreprise polonaise dans son dernier rapport financier, le développement d’un jeu prend généralement « entre 3 et 6 ans ». Un délai qui a, surtout dans l’industrie d’aujourd’hui, la fâcheuse tendance à se rallonger. Entre le lancement de Cyberpunk 2077, sorti en 2020, et The Witcher 4, attendu pour 2028, les joueurs devront ainsi patienter 8 longues années, malgré la sortie de Phantom Liberty pour enrichir l’expérience du RPG de science-fiction et les nombreux allers-retours du studio sur Cyberpunk 2077 et The Witcher 3.

Mais CD Projekt RED se montre particulièrement rassurant. Lors d’une conférence consacrée à ces résultats financiers, Karolina Gnaś, vice-présidente de la stratégie et des relations investisseurs a expliqué : « Nous progressons bien sur Cyberpunk 2. Nous sommes satisfaits de là où nous en sommes, mais il est encore trop tôt pour vous communiquer une date précise et un calendrier concernant le passage en production complète. »

Le studio reste donc prudent, et pour cause, Cyberpunk 2 n’a pas encore franchi cette étape majeure de son développement. Les effectifs devraient toutefois augmenter progressivement. L’équipe devrait en effet compter « environ 200 développeurs d’ici la fin de cette année », avant d'atteindre « environ 320 » personnes à la fin de 2027. Avec The Witcher 4 prévu pour 2028; CD Projekt RED semble donc préparer activement la suite. Le studio reconnaît d’ailleurs que ses « revenus sont considérablement affectés » par son calendrier de sorties épars. Mais cette situation devrait progressivement changer.

Des sorties plus rapprochées entre les jeux du studio

Historiquement, CD Projekt RED concentrait ses ressources sur une seule production majeure, alors que la conception du projet suivant débutait avant même la sortie du jeu précédent. Désormais, le studio opère différemment. Plusieurs productions avancent simultanément, de The Witcher 4 à Cyberpunk 2, parfois avec l’aide de studios externes. En tout, le studio polonais planche sur 4 jeux principaux :

The Witcher 4 : prochain RPG qui marquera le début d’une nouvelle trilogie avec Ciri

: prochain RPG qui marquera le début d’une nouvelle trilogie avec Ciri Cyberpunk 2 : prochain RPG de science-fiction, dont les effectifs ont encore augmenté

: prochain RPG de science-fiction, dont les effectifs ont encore augmenté The Witcher Sirius : projet multijoueur qui a perdu quelques effectifs

: projet multijoueur qui a perdu quelques effectifs Hadar : la première licence originale de CD Projekt Red, à un stade encore précoce.

C’est évidemment sans compter sur The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension annoncée pour 2027, le projet secret encore non annoncé et le remake de The Witcher 1. En changeant de stratégie, CD Projekt a un objectif clairement annoncé : « réduire les intervalles entre les sorties des titres successifs à l'avenir ». Une stratégie qui concerne justement The Witcher 4, le remake du premier The Witcher, Project Hadar et Cyberpunk 2, actuellement à différents stades de développement. Reste maintenant à savoir si cette nouvelle organisation permettra réellement d’accélérer le rythme des sorties.

Source : CD Projekt