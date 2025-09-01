Si c’est clairement The Witcher 4 qui est actuellement la priorité de CD Projekt, d’autres jeux sont également en développement, notamment Cyberpunk 2. Le premier volet est clairement l’un des meilleurs et des plus gros RPG de ces dernières années, et ce malgré un démarrage très difficile. Au fil des mois et des années après sa sortie, le jeu s’est clairement bonifié, mieux que ça encore, les développeurs lui ont carrément donné une seconde vie avec notamment la mise à jour 2.0 qui a tout changé. Tout n’est pas rose pour autant, beaucoup de promesses n’ont pas été tenues, à commencer par le mode multijoueur, maintes fois annoncé et reporté avant d’être annulé. Mais les choses pourraient être très différentes avec Cyberpunk 2, et ça se confirme peu à peu.

CD Projekt se lance dans le multi, même pour Cyberpunk 2 ?

CD Projekt ne chôme pas et les équipes sont toutes sur le pied de guerre, que ce soit sur Cyberpunk 2 ou tous les autres jeux. Dans l’optique de ne pas refaire les erreurs passées, le studio redouble d’efforts pour mettre en place toutes ses idées. Lors d’une discussion avec les investisseurs, il est demandé au studio de préciser sa stratégie concernant le multijoueur et si un tel mode est prévu pour l’un des jeux à venir, s’il sera prévu pour le lancement ou plus tard après la sortie. Ce à quoi le studio répond sans détour que le Projet Sirius, qui se déroulera dans l’univers de The Witcher, sera bel et bien un jeu multijoueur et donc, forcément, la fonctionnalité sera disponible dès le départ.

Mais ce qui interroge surtout, c’est lorsque le studio affirme que, conformément à la nouvelle stratégie en place, les développeurs prévoient d’ajouter des fonctionnalités en ligne à leurs futurs jeux. Nous n’avons pas davantage de détails, mais dans la mesure où le Projet Sirius est cité à part, il y a fort à parier que les autres jeux du studio seront eux aussi concernés. On imagine assez mal The Witcher 4 proposer un mode multijoueur (quoique…), ne reste alors que Cyberpunk 2.

Du multijoueur pour Cyberpunk 2 ? Ça se profile !

Un univers qui s'y prête, des promesses qui restent encore à tenir

L’univers de Cyberpunk s’y prête bien plus facilement, et ce même s’il s’agira certainement d’un jeu avant tout pensé pour le solo. CD Projekt pourrait tout à fait récupérer des idées non utilisées de ce qu’il avait prévu pour Cyberpunk 2077 afin de les intégrer pour de bon dans sa suite. On imagine assez bien la possibilité de remplir des contrats en coopération ou, au contraire, devoir se battre pour la même cible, par exemple en choisissant, pourquoi pas, une allégeance auprès d’un fixer en particulier, avec les guerres d’influence qui peuvent s’en suivre.

Pour l’heure, on ne peut qu’espérer et théoriser, mais le multijoueur de Cyberpunk 2 et d’autres jeux de CD Projekt se confirme encore. Sans oublier que des promesses encore non tenues sur Cyberpunk 2077 pourraient bien finalement l'être dans sa suite. Toutefois, vous pouvez vous rassurer sur un point : CD Projekt ne compte pas lâcher les expériences narratives. Le studio est très clair lorsqu’il parle de sa stratégie qui « repose indéniablement sur de grands jeux AAA en monde ouvert, centrés sur la narration, que nous avons l’intention d’enrichir progressivement avec des fonctionnalités multijoueur. »

Source : CD Projekt