Cyberpunk 2 refait parler de lui, et CD Projekt RED y préparerait visiblement bien une fonctionnalité très demandée sur le premier opus, selon une récente offre d'emploi.

Depuis les locaux de CD Projekt RED à Boston, Cyberpunk 2 poursuit doucement mais sûrement sa route, tandis que le plus gros des forces du studio polonais se consacre au développement de The Witcher 4. Toujours est-il que la suite de Cyberpunk 2077 ne cesse de recruter de nouveaux talents, même parmi des moddeurs repérés pour leur remarquable travail. En l'occurrence, CD Projekt RED a récemment posté une nouvelle offre d'emploi qui laisse entendre plus que jamais que cette suite devrait bien intégrer une composante multijoueur.

Une confirmation du multijoueur sur Cyberpunk 2 dans la dernière offre d'emploi à son égard

Alors que Cyberpunk 2077 devait avoir un mode multijoueur que CD Projekt RED a dû annuler pour concentrer toutes sur forces sur la correction de tous les bugs et problèmes qui ont entaché son tristement célèbre lancement, il semblerait bien que sa suite arrivera avec un mode multijoueur directement intégré. C'est en tout cas ce qu'avait suggéré le studio polonais l'année dernière, et il réitère visiblement cette volonté avec une nouvelle offre d'emploi.

Cette fois, CD Projekt RED recrute en effet un « Programmeur de Quête en chef » spécifiquement pour participer au développement de Cyberpunk 2. Parmi les attentes de la part du candidat, on trouve les missions suivantes :

Maîtrise de l’architecture d’Unreal Engine (le moteur désormais utilisé par le studio polonais)

Compréhension de l’architecture réseau multijoueur et de la synchronisation client-serveur pour l’état du jeu et les quêtes (la partie qui nous intéresse le plus ici).

et de la synchronisation client-serveur pour l’état du jeu et les quêtes (la partie qui nous intéresse le plus ici). Expérience de la publication d’un ou plusieurs jeux AAA ayant nécessité le développement d’outils narratifs ou de gestion de quêtes sur mesure.

Maîtrise des outils d’interface utilisateur (UI) d’Unreal Engine ou du scripting dans l’éditeur pour la création d’outils dédiés au contenu.

La « compréhension de l'architecture réseau multijoueur » pour un programmeur de quête sur Cyberpunk 2 laisse donc clairement penser que CD Projekt RED travaille bel et bien sur une forme de multijoueur pour cette suite et entend donc réussir là où Cyberpunk 2077 a échoué.

© CD Projekt RED

Quel genre de mode multijoueur attendre ?

Reste maintenant à savoir de quelle nature sera le désormais très probable mode multijoueur à venir dans Cyberpunk 2. Doit-on s'attendre à de la coopération de 2 à 4 joueurs, à un mode plus massivement multijoueur à la GTA, à un mode PvP, à une adaptation d'un Extraction Shooter, ou quelque chose de totalement différent ?

Il est pour l'heure bien trop tôt pour en être certain, mais il apparaît désormais clair que CD Projekt RED compte bien intégrer une composante multijoueur sous quelconque forme dans Cyberpunk 2. Cela étant, il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant d'en voir la couleur, la priorité du studio étant pour l'instant sur The Witcher 4 à venir courant 2028, et la suite de Cyberpunk 2077 pourrait quant à elle ne pas sortir avant l'horizon 2030.