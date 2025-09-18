Quand Cyberpunk 2077 a vu le jour en décembre 2020, beaucoup n’auraient pas forcément donné cher de sa peau. Pourtant, près de cinq ans plus tard, le titre est toujours là et a même réussi à obtenir une véritable rédemption auprès des joueurs. Tellement qu’il continue d’ailleurs d'obtenir des mises à jour inattendues, même si CD Projekt RED a déjà probablement beaucoup à faire avec The Witcher 4 et Cyberpunk 2. D’autant plus que dans le cas de ce dernier, l’ambition semble avoir été revue à la hausse avec une nouvelle fonctionnalité très attendue.

Une composante multijoueur se confirme pour Cyberpunk 2

En effet, ceux qui étaient là à la sortie de Cyberpunk 2077 s’en souviennent certainement, il était à l’origine prévu que le jeu se dote d’un mode multijoueur. Le lancement chaotique du titre a cependant poussé CD Projekt à revoir ses plans, ce qui a dans un premier temps conduit à son report, puis finalement à son annulation pure et simple. Mais dans l’industrie du jeu vidéo, rien ne se perd jamais. L’idée semble donc désormais bien partie pour faire son grand retour dans Cyberpunk 2, en tout cas si l’on en croit une récente offre d’emploi partagée par le studio.

Et pour cause, dans un post publié hier sur les réseaux sociaux, CD Projekt a partagé plusieurs offres d’emploi destinées à recruter de nouveaux membres pour son équipe nord-américaine, qui travaille notamment sur Project Sirius, The Witcher 4 et évidemment Cyberpunk 2. Et dans le cadre de ce dernier, le studio est plus spécifiquement à la recherche d’un « Lead Network Engineer » (ingénieur réseau en chef), dont le rôle sera de « concevoir et mettre en œuvre l’architecture réseau et les systèmes en ligne » du jeu.

Non seulement cela confirme la présence d’une composante online dans Cyberpunk 2, donc, mais en plus cela nous apprend au passage qu’elle devrait occuper un grand rôle puisqu’elle est qualifiée de « centrale » dans le cadre de l’annonce. Parmi les prérogatives associées au poste, on trouve alors des objectifs comme « garantir aux joueurs une expérience en ligne à faible latence et haute performance », « assurer un déploiement et une maintenance fiables des serveurs » ou encore « concevoir, mettre en œuvre et maintenir des architectures réseau évolutives et efficaces ».

Des premiers indices sur sa nature

Le plus intéressant, toutefois, reste la mention explicite de la notion de « matchmaking », le poste requérant également de « développer et optimiser des systèmes multijoueurs, y compris en matchmaking ». On peut donc supposer que Cyberpunk 2 aura a minima une composante PvP, même si l’on ignore précisément les plans exacts de CD Projekt. Grâce à cette offre d’emploi, nous avons néanmoins la confirmation que le studio continue d’envisager l’inclusion d’une partie multijoueur dans le titre, chose que Michał Nowakowski, PDG, avait déjà mentionnée en janvier 2024.

Source : CD Projekt RED