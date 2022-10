La suite de Cyberpunk 2077, appelée Project Orion en coulisses, veut dépasser son aîné et marquer les esprits. CD Projekt Red se réorganise pour offrir un Cyberpunk 2 spectaculaire.

Pour Cyberpunk 2, CD Projekt Red ne fait pas les choses à moitié. Le studio va mobiliser 350 à 500 personnes pour mener à bien ce chantier. Un nombre conséquent de développeurs mais qui est aussi normal vu l'envergure du jeu.

Le studio nord-américain sera composé des équipes de Boston et Vancouver, avec le soutien des développeurs en Pologne. Quant à la question de l'effectif total nécessaire pour une telle production, je pense que le meilleur point de comparaison est Cyberpunk 2077, notre sortie la plus récente, lorsque l'on réfléchit aux besoins en matière d'effectifs pour le développement et les futurs projets de cette envergure. Sans trop me risquer, je pense qu'on peut dire qu'on devrait avoir besoin de 350 à 550 développeurs.