Les équipes de CD Projekt travaillent activement sur Cyberpunk 2. Alors que le projet reste encore très secret, une question sur un personnage phare de 2077 se pose.

C'est probablement l'une des suites les plus attendues des années à venir. Après le succès de CP 2077 et son DLC, Phantom Liberty, Cyberpunk 2 devra relever le défi de porter le monde futuriste inspiré du jeu de rôle de Mike Pondsmith. Parmi les éléments qui ont fait mouche dans le premier épisode, le casting n'est pas dernier. Mais alors, reverra-t-on certains personnages déjà iconiques ? Un acteur se dit en tout cas prêt à reprendre son rôle.

Et s'il revenait dans Cyberpunk 2 ?

Le premier opus de la nouvelle licence de CD Projekt nous place dans la peau d'un mercenaire qui se retrouve plongé au cœur des rivalités entre factions tandis que la ville de Night City sombre dans le chaos. Mais, la particularité de notre héros est qu'il entre en possession d'une puce électronique qui abrite la personnalité d'une ancienne légende du rock : Johnny Silverhand. L'histoire de Cyberpunk 2077 se retrouve en partie liée à ce personnage haut en couleur.

La galerie de personnalités qui habitent Night City est mémorable à plus d'un titre. Cependant, ce Johnny Silverhand se démarque à plus d'un titre. Qui plus est, son interprète, un certain Keanu Reeves (Matrix, John Wick), s'est particulièrement investi dans le rôle et à jouer le jeu à chaque fois qu'il faisait une apparition pour un événement gaming. Dès lors, beaucoup aimeraient le revoir dans Cyberpunk 2, et pas que les fans.

En effet, dans une récente interview, Keanu Reeves en personne a partagé le plaisir qu'il aurait à retrouver son personnage dans Cyberpunk 2 : « J'adorerais jouer à nouveau Johnny Silverhand ». Maintenant que c'est dit, le sort du personnage est entre les mains des équipes de développement.

Pour l'heure, CD Projekt ne s'épenche pas sur les détails scénaristiques de son nouveau jeu. Mais, nous savons déjà qu'il s'agira peut-être moins d'une suite directe que d'une aventure inédite « dans le même univers » ainsi que l'expliquit Ola Sondej, manager des relations publiques. Un retour de figures déjà connues des fans n'est donc pas exclu. Alors, croisons les doigts pour que Johnny Silverhand soit de la partie.