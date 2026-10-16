Ces derniers mois, toute l’actualité de CD Projekt RED aura été consacrée à une licence en particulier : The Witcher. Il faut dire qu’entre la sortie de The Witcher 3 Remastered, l’annonce de The Witcher 3: Songs of the Past, et enfin les dernières nouvelles concernant The Witcher 4, celle-ci ne manque pas d’opportunités de faire parler d’elle. Mais on le sait, en coulisses, le studio polonais est également à l’œuvre sur bien d’autres projets. Des projets comme Cyberpunk 2, notamment, qui se trouve visiblement entre d’excellentes mains.

Cyberpunk 2 révèle le nom de son directeur, et ça rassure

C’est en effet ce que l’on vient tout juste d’apprendre par le biais d’un article publié sur le site officiel de CD Projekt, qui nous révèle que le directeur du jeu n’est autre que Gabe Amatangelo. Ce nom vous est familier ? C’est normal : c’est notamment à ce dernier que l’on doit le sauvetage exceptionnel de Cyberpunk 2077 avec la mise à jour 2.0, mais également l’extension Phantom Liberty, dont il a dirigé la conception. Autant dire, donc, que cela n’augure déjà que d’excellentes choses pour l’avenir de Cyberpunk 2, que l’on a hâte de découvrir.

Gabe Amatangelo / © CD Projekt RED

Un avenir qui, d’ailleurs, est d’ores et déjà en marche à l’heure où sont écrites ces lignes, puisque ce ne sont pas moins de 180 personnes chez CD Projekt qui sont en ce moment même à l’œuvre sur Cyberpunk 2. Et même plus si l’on compte toutes les personnes basées dans le studio annexe à Boston. « J’essaie d’amener chacun à se recentrer sur la raison pour laquelle il a rejoint CD Projekt RED, sur ce qu’il aime dans son travail, sur ce qui l’inspire », explique alors Amatangelo pour préciser sa vision vis-à-vis du développement de Cyberpunk 2.

Car bien qu’il soit évidemment encore trop tôt pour en apprendre davantage à son sujet, le directeur du projet n’a pas manqué de préciser sa philosophie quant à sa façon de diriger les équipes, de sorte à éviter de reproduire les mêmes erreurs que pour Cyberpunk 2077. Et cela passe, notamment, par une réorganisation du niveau de hiérarchie, qui permet au jeu de continuer à progresser comme il faut même lorsque certains responsables ne sont pas disponibles. « Je souhaite être en parfaite synergie avec les autres directeurs », assure-t-il.

Cyberpunk 2, un projet qui encourage la créativité

Bien décidé à encourager la créativité, le directeur de Cyberpunk 2 n’hésite d’ailleurs pas non plus à laisser chacun exprimer ses idées, même si celles-ci n’aboutissent finalement pas. « Parce que cela nous aide à déterminer la prochaine étape », explique-t-il. « Ce sentiment de sécurité favorise les meilleures idées et une productivité optimale ». Et c’est ce qui explique pourquoi depuis le lancement du projet, ce dernier a déjà beaucoup évolué. « J’avais une idée de Cyberpunk 2 au départ, mais elle évolue à mesure que j’implique davantage de personnes », révèle Amatangelo.

« Et elle évolue à mesure que je donne les moyens à l’équipe et à chacun de ses membres d’apporter leur contribution. Ça devient autre chose, n’est-ce pas ? Ça devient ce projet que j’ai guidé, mais qui reflète en fin de compte le cœur et l’âme de l’équipe, et j’ai hâte de partager ça ». Mais avant de pouvoir découvrir ce que nous réserve Cyberpunk 2, il va assurément falloir prendre son mal en patience encore un bon moment. Car pour l’heure, la priorité de CD Projekt reste parfaitement claire : il s’agit de The Witcher 4, attendu pour 2028.

Source : CD Projekt RED