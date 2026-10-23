Avec Cyberpunk 2, il est évident que CD Projekt RED ne veut pas reproduire les erreurs du lancement de Cyberpunk 2077. À ce titre, on sait que l'équipe travaillant sur cette suite comporte notamment de nombreux développeurs ayant travaillé sur la version 2.0 du jeu et l'extension Phantom Liberty, qui ont marqué le début de la belle rédemption du titre. En plus de cela, il apparaît que le studio polonais a également recruté de nombreux anciens moddeurs de 2077, voire même de The Witcher 3 et même The Witcher 2. Voilà qui est prometteur pour l'avenir de cette suite.

Une grande partie de l'équipe derrière Cyberpunk 2 compte d'anciens moddeurs désormais embauchés

Le fait qu'un studio embauche des moddeurs pour gérer un projet annexe voire même créer un jeu à part entière à partir d'une création amateur n'est pas rare. C'est comme ça qu'on a vu naître de nombreux titres légendaires comme Counter Strike ou encore DOTA/LOL. Il est donc rassurant de voir que, pour Cyberpunk 2, CD Projekt RED a choisi de récompenser des moddeurs talentueux en les intégrant directement à l'équipe de développement.

Dans le dernier stream visant à présenter les nouveautés de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 pour fêter la sortie d'Edgerunners 2 sur Netflix, Pawel Sasko, directeur associé de Cyberpunk 2, a justement évoqué la chose. « Beaucoup de moddeurs ont gagné de l'expérience en créant des choses pour des jeux qu'ils aiment, et c'est un excellent moyen d'entrer dans le monde du développement, car c'est comme ça qu'on découvre les ficelles d'un jeu. On a d'ailleurs recruté énormément de moddeurs pour Cyberpunk 2. À ce stade, je dirais même que la moitié de l'équipe des quêtes est composée de moddeurs ».

Que signifie l'embauche de moddeurs dans l'équipe de développement ?

Cela témoigne d'une volonté de CD Projekt RED de rester proche de sa communauté et d'intégrer leurs idées au développement de leurs futurs projets, comme en l'occurrence un Cyberpunk 2 en partie fait par et pour des fans. Ceci étant dit, la priorité du studio polonais est pour l'instant du côté de The Witcher, avec l'extension Songs of the Past à venir pour le 3 l'an prochain, puis The Witcher 4, premier épisode d'une nouvelle trilogie avec Ciri dans le rôle principal. Concernant Cyberpunk 2, il faudra malheureusement s'attendre à une sortie au plus tôt courant 2029, voire début de la prochaine décennie.

Source : Cyberpunk 2077 sur YouTube