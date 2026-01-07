Igor Sarzyński, qui occupait le poste de directeur des cinématiques sur Cyberpunk 2077, a pris du galon pour sa suite, puisqu'il y occupe désormais le poste de directeur créatif. C'est en tout cas sous sa supervision qu'on a eu droit aux séquences marquantes que l'on connaît, malgré le fait que tout se passe à travers les yeux de notre personnage, V. Y compris le tout premier acte du jeu, qui nous permet de découvrir Night City avec une certaine forme d'insouciance, avant le twist majeur qui va littéralement bouleverser l'existence de notre mercenaire. Sarzyński a justement partagé un avis très différent de celui de la communauté sur cette première partie très importante du jeu.

Un Acte 1 idéal pour Cyberpunk 2077, selon son directeur des cinématiques

Pour rappel, l'Acte 1 de Cyberpunk 2077 regroupe tout l'arc narratif relatif au casse sous la supervision de Dexter DeShawn afin de voler la Relic, une technologie d'Arasaka pouvant leur rapporter gros. V et Jackie doivent ainsi suivre plusieurs pistes pour obtenir les informations, le matériel et le moindre avantage pour mener cette mission à bien. Tout cela pour que les choses prennent un tournant catastrophique, à bien des niveaux, et un enchaînement de scènes particulièrement marquantes, même cinq ans après sa sortie.

Selon Igor Sarzyński, désormais directeur créatif de Cyberpunk 2, cet Acte I présente un rythme idéal, et il a récemment partagé via son compte BluSky son désaccord vis-à-vis de fans qui auraient aimer qu'il dure plus longtemps, notamment pour passer plus de temps avec Jackie et les autres personnages marquants du début du jeu. « Ça ne rendrait pas le jeu meilleur. C'est comme si on devait passer plus de temps sur Tattooine avec Luke le fermier avant qu'il devienne un Jedi. Trop faire traîner l'Acte 1 aurait rendu l'expérience décousue, diluée ».

Igor Sarzyński a également remis les choses au clair concernant le prologue de Cyberpunk 2077 et l'ellipse temporelle d'un an et demi entre l'introduction des trois origines de V et le début de l'Acte 1. Il explique ainsi que « il ne s'agit pas de contenu coupé, on a toujours voulu faire comme ça. Mais j'en reparlerai dans un autre fil de discussion ». Bien que Cyberpunk 2 ne risque pas de sortir avant 2030, on espère qu'il sera aussi marquant que son aîné, les gros problèmes de lancement en moins.

Source : Igor Sarzyński sur X.com