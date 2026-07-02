Tandis que les dernières nouvelles de l'industrie vidéoludique peignent un tableau absolument dystopique que le monde de Cyberpunk 2077 n'aurait pas renié, à base de licenciements et fermetures de studios en masse (Bungie, a priori Xbox prochainement, entre autres exemples), d'une flambée indécente des prix de la RAM, qui affectent aussi le hardware présent et à venir, et tout récemment la fin du physique annoncée par PlayStation à l'horizon 2028, tout porte à croire qu'une crise cataclysmique se profile. Au milieu de ce carnage, Pawel Sasko, co-directeur de Cyberpunk 2 et personnalité forte de CD Projekt RED, tâche de rassurer son monde autant que faire se peut.

Cyberpunk 2, The Witcher 4 et les autres productions CD Projekt RED semblent échapper au chaos alentour

Via son compte X.com, Pawel Sasko, vétéran de CD Projekt RED, qui occupe actuellement le poste de directeur adjoint sur Cyberpunk 2, est revenu sur les actualités récentes et extrêmement inquiétantes de la sphère vidéoludique. « Parfois, j'ai l'impression que notre industrie est en train d'imploser. Des équipes et des projets se font massacrer tous les deux jours, à tel point qu'il est difficile de rester à la page ».

Dans un second temps, il se dit « béni de continuer à recruter pour tous nos jeux » que sont The Witcher 4, The Witcher 1 Remake, un spin-off multijoueur dans l'univers de The Witcher, Cyberpunk 2 et le fameux projet Hadar. Il encourage d'ailleurs ceux que ça intéresse à postuler aux offres d'emploi actuellement en lice pour ces différents titres. Compte tenu de l'actualité récente, des milliers de développeurs à travers le monde se retrouvent ou sont en passe de se retrouver sur le marché de l'emploi...

Pourvu que la « bénédiction » dont parle le co-directeur de Cyberpunk 2 soit avec eux le plus longtemps possible. Depuis la difficile remontée de Cyberpunk 2077 après son lancement chaotique, CD Projekt RED avait pour rappel licencié 9% de ses effectifs en 2023. Depuis, malgré de très probables périodes de crunch, l'une des faces sombres du développement de jeux vidéo, le studio polonais semble bien se porter. Espérons pour son propre bien et celui de ses équipes que leurs quatre projets actuellement en production connaissent un succès empêchant de devoir également passer par la case licenciements en masse.

Source : Pawel Sasko sur X.com