Tandis que le succès de Cyberpunk 2077 ne cesse de s’accentuer, le développement de Cyberpunk 2, récemment entré en phase de pré-production, continue de suivre son cours.

Doucement mais sûrement, on approche d’ores et déjà du cinquième anniversaire de Cyberpunk 2077. Un jeu qui, en dépit de son lancement on ne peut plus chaotique, a depuis connu une véritable rédemption au gré des mises à jour, au point de regagner progressivement toute l’estime du public. De fait, nombreux sont aujourd’hui les joueurs à attendre Cyberpunk 2, dont le développement est actuellement en cours chez CD Projekt RED. Et visiblement, celui-ci continue progressivement de suivre son petit bonhomme de chemin.

L’équipe de Cyberpunk 2 continue de s’agrandir

En effet, à l’occasion de son dernier bilan financier, CD Projekt a, comme à son habitude, dévoilé un graphique illustrant la façon dont ses réparties l'ensemble de ses forces au sein des différents projets. On constate alors que l’équipe de Cyberpunk 2 continue tranquillement de s’agrandir, en passant de 96 développeurs au 30 avril 2025 à 116 développeurs au 31 juillet 2025. Une petite évolution, certes, mais qui reste tout à fait normale étant donné que le jeu n’en est encore qu’à sa phase de pré-préproduction.

Sans surprise, c’est évidemment The Witcher 4 qui regroupe l’essentiel des effectifs du studio, avec 444 développeurs aujourd’hui contre 422 au mois d’avril. À lui tout seul, il représente ainsi la moitié des membres de CD Projekt, qui compte aujourd’hui 799 développeurs contre 730 il y a encore trois mois. Un chiffre qui n’a rien d’étonnant quand on sait qu’il s’agit du prochain titre à venir pour le studio, probablement suivi par Cyberpunk 2 ou l’un des différents projets annexes, tels que Sirius (51 développeurs) ou Hadar (22 développeurs) par exemple.

La franchise cartonne

À défaut d’avoir obtenu des nouvelles plus concrètes sur Cyberpunk 2, ce qui est tout à fait normal en l’état, Piotr Nielubowicz, directeur financier de la compagnie, s’est tout de même félicité de voir le succès de Cyberpunk 2077 se prolonger sur Nintendo Switch 2. « Nous sommes heureux de voir que Cyberpunk fait partie des jeux tiers les plus vendus de la plateforme » a-t-il notamment déclaré, avant d’ajouter que « [leurs] ventes continuent principalement d’être portées par Cyberpunk 2077 et son extension, Phantom Liberty », qui vient d'atteindre les 10 millions d'exemplaires vendus.

Autant dire que cela n’augure que du bon pour Cyberpunk 2 donc, qui ne verra toutefois pas le jour avant de nombreuses années. En attendant, CD Projekt fait cependant en sorte d’amener Cyberpunk 2077 auprès du maximum de joueurs, que ce soit en le sortant sur Mac ou en l’intégrant dans les formules Extra et Premium du PS Plus. Rappelons enfin qu’après avoir cartonné sur Netflix avec sa première saison, Cyberpunk: Edgerunners reviendra aussi prochainement pour une saison 2, sans date de sortie pour le moment.