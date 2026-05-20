Pour CD Projekt RED comme pour le reste de l’industrie, Cyberpunk 2077 aura été un véritable cas d’école. Un cas d’école sur ce qu’il ne faut surtout pas faire pour le lancement d’un jeu, dans un premier temps. Mais aussi sur la façon admirable dont il est possible de rebondir après un lancement raté pour offrir à un titre des plus ambitieux une belle rédemption. Et tandis que le studio polonais travaille désormais activement sur le développement de The Witcher 4 et Cyberpunk 2, il l’assure haut et fort : « Nous avons retenu la leçon ».

Cyberpunk 2 ne reproduira pas les erreurs de son prédécesseur

C’est en effet ce qu’a déclaré Adrian Fulneczek, rédacteur technique senior chez CD Projekt, au détour d’une conversation avec GamesRadar+ sur les coulisses de production de leurs futurs jeux. « L’avenir s’annonce vraiment prometteur pour nous. […] Nous avons de nouvelles exigences, et notamment une nouvelle définition de ce que signifie ‘Terminé’ » explique le développeur. « Comme vous le savez, tout projet, tout jeu passe par différentes phases de développement, et actuellement, chacune se termine par une étape décisive ».

À Jarosław Ruciński, rédacteur technique principal chez CD Projekt, d’ajouter : « Contrairement à avant, aujourd’hui, nos connaissances ne sont plus cantonnées aux autorisations de certaines équipes. C’est un atout commun. Si une équipe travaillant, par exemple, sur The Witcher 4 trouve une solution à un problème spécifique, l’équipe de Cyberpunk 2 peut la consulter, en tirer parti, l’intégrer à son propre code et probablement la modifier légèrement ». De quoi permettre d’optimiser le travail de l’ensemble du studio, donc, et ainsi d’en renforcer l’efficacité.

Car de cette manière, « les problèmes ne sont pas résolus à plusieurs reprises par différentes équipes ». Tandis que « si une avancée majeure est réalisée sur l’un des projets, c’est toute l’entreprise qui en bénéficie ». En sachant que Fulneczek et Ruciński ont également révélé l’intention de CD Projekt de mieux gérer la documentation de l’ensemble de ses projets à l’avenir, de sorte à éviter que le « chaos » qu’était devenu Cyberpunk 2077 ne finisse par se reproduire sur des projets comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2.

© CD Projekt RED

Une réorganisation prometteuse pour le studio

« C’était très difficile à comprendre pour nous », se souvient Fulneczek. « Pour nos partenaires externes aussi, d’ailleurs… Si possible, évitez de séparer les plateformes ou les différents outils. Vous devez établir des liens très clairs entre eux ». Voilà qui s’annonce, pour paraphraser le développeur, très prometteur pour l’avenir de CD Projekt, donc. Et autant dire qu’on a hâte de pouvoir constater par nous-mêmes les bénéfices de cette réorganisation sur Cyberpunk 2, même si comme nous le savons déjà, la priorité du studio reste pour l’heure sur The Witcher 4.

Source : GamesRadar+