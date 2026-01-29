Le directeur créatif de Cyberpunk 2 s'est exprimé au sujet du prochain épisode de la série de CD Projekt RED, en évoquant une décision qui devrait faire très plaisir aux fans.

Alors que la suite de Cyberpunk 2077 est toujours en développement au sein du studio polonais CD Projekt RED, un membre de l'équipe est revenu sur l'un des choix artistiques concernant Cyberpunk 2. Il s'est exprimé au sujet des cinématiques et de l'immersion dans ce RPG très attendu, en évoquant une décision qui devrait ravir les fans qui attendent le jeu.

CD Projekt RED veut favoriser l'immersion pour Cyberpunk 2

Sans grande surprise, ce n'est pas aujourd'hui qu'on risque de voir apparaître une date de sortie pour Cyberpunk 2. Le projet en est toujours au début de son développement, et entrait d'ailleurs en phase de pré-production au début de l'année 2025. C'est cependant sur le réseau social BlueSky que l'on a tout récemment pu lire un message posté par Igor Sarzynski, travaillant comme directeur créatif sur le projet.

Le message original posté en anglais par le directeur créatif de Cyberpunk 2

Sur son compte personnel, il revient ainsi sur quelques captures d'écran qu'il avait faites durant le développement du DLC Phantom Liberty, en s'attardant sur l'absence de cinématiques dans la série. « Je dois admettre que mettre en place des cinématiques pour ce jeu serait quelque chose d'extrêmement plaisant, parce que tout est visuellement incroyable », déclare-t-il. « Mais en fin de compte, je pense que je valorise davantage notre immersion ininterrompue ».

Cyberpunk 2077 ne contenait effectivement pas de cinématiques à proprement parler, et préférait plonger le joueur au cœur du récit via des animations à la première personne. Un peu comme le faisait un certain Half-Life à sa sortie, amenant une nouvelle façon de raconter des histoires en vue FPS. C'est une décision à laquelle CD Projekt RED est très attaché et qui devrait donc s'appliquer également à Cyberpunk 2.

Les premières estimations laissent penser que le jeu ne sortirait cependant pas avant plusieurs années, le studio concentrant pour le moment ses efforts sur The Witcher 4.