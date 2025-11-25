CD Projekt RED a évoqué son avenir et les derniers succès dans l’univers des RPG. Des inspirations, mais le studio polonais dit non à leur formule et pour une bonne raison.

Le calendrier de CD Projekt RED s’annonce chargé pour les années à venir. Trois dans l’univers du Sorceleur sont en développement, dont The Witcher 4, tandis que Cyberpunk 2077 aura également droit à sa suite. Si tous les efforts sont actuellement concentrés sur la nouvelle trilogie mettant Ciri sous les projecteurs, le studio polonais conserve une vision à long terme unifiée pour chacun de ses projets. Et bien que le RPG ait vu émerger de nouvelles références ces dernières années, CD Projekt RED ne compte pas se contenter de les copier aveuglément pour Cyberpunk 2 et ses autres jeux.

Pas de Baldur's Gate 3 dans Cyberpunk 2 et The Witcher 4

Baldur’s Gate 3 a incontestablement marqué l’histoire du jeu vidéo et du RPG. Son lancement retentissant, ses chiffres impressionnants, la passion qu’il dégageait… Le jeu de Larian Studios a été une véritable réussite, peaufinée encore après sa sortie. Toutefois, si la formule du CRPG s’est révélée gagnante, cela ne signifie pas que les grands noms de l’industrie s’aligneront dessus sans réfléchir. Ce sera le cas de CD Projekt Red, qui reconnaît l’influence de Baldur’s Gate 3 sur son travail. Le studio polonais restera cependant fidèle à sa propre recette et compte bien l’appliquer à Cyberpunk 2 et The Witcher 4.

« Ce que Baldur’s Gate 3 a accompli est très inspirant, mais je pense que nous restons encore fidèles à ce qui était présent dans The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 », a expliqué Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, dans une interview accordée à PC Gamer. Cyberpunk 2 et The Witcher 4 conserveront alors l’ADN du studio, celui qui lui a permis de se forger une réputation, mais il ne s’agira pas d’un simple copier-coller juste amélioré sur le plan graphique. L’innovation reste le maître-mot.

Entre identité et innovation

« Nous ne voulons pas simplement créer un autre jeu de ce genre avec de meilleurs graphismes. Nous voulons innover. […] Mais nous ne ferons pas un jeu comme celui de Larian Studios (NDLR : Baldur’s Gate 3). C’est le type de jeu qu’ils savent créer, pas nous. Cela dit, beaucoup de choses, notamment leur manière d’interagir avec le monde et les conséquences de ces interactions, nous ont clairement inspirés », ajoute Nowakowski. On peut donc s’attendre à des mondes plus vivants et à davantage d’interactions dans Cyberpunk 2 et The Witcher 4.

Cela ne signifie pas pour autant que CD Projekt Red se cantonnera à une recette éprouvée. Si les équipes principales se concentrent sur ce qu’elles savent faire de mieux, les studios secondaires travaillent déjà sur des spin-offs plus expérimentaux. Preuve en est avec le mystérieux The Witcher Sirius, un jeu multijoueur qui, nous assure-t-on, s’éloigne des autres productions du studio. Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir ce que cache ce projet, car il n’est pas attendu avant plusieurs années.

Source : PCGamer