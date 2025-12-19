Face aux récentes polémiques qui ont éclaté sur la toile, le studio derrière Cyberpunk 2 et The Witcher 4 rassure son monde quant à sa propre position.

Bon gré mal gré, la récente publication d'une interview de Swen Vincke, PDG de Larian Studios (Baldur's Gate 3) à propos de leur usage de l'IA générative pour la phase de conceptualisation du tout récemment annoncé Divinity a fait exploser une vive polémique. Interrogé sur ce sujet brûlant lors d'un récent appel aux investisseurs, le studio polonais CD Projekt RED qui travaille actuellement sur Cyberpunk 2 et The Witcher 4 s'est fendu d'une réponse rassurante.

« No AI Future » pour les développeurs de Cyberpunk 2 et The Witcher 4 ?

Dans de nombreux domaines, l'IA fait très mauvaise presse, en raison de son potentiel à remplacer des êtres humains, ou alors de motiver des licenciements en masse au profit d'investissement majeurs pour le développement de cette technologie en vogue, comme on l'a vu récemment chez Microsoft. Suite à la vive polémique relative à Larian et Divinity, CD Projekt RED, actuellement sur le développement de Cyberpunk 2 et The Witcher 4 a donc eu droit aux questions suivantes lors d'un récent appel aux investisseurs pour le troisième trimestre de 2025 : « Pensez-vous que l'IA peut rendre des développeurs redondants ? Envisagez-vous de licencier des employés au profit d'outils IA sans impacter vos futurs projets ? ».

Ce à quoi Michał Nowakowski, co-PDG du studio polonais, au départ pris au dépourvu par de telles interrogations, a répondu : « Nous n'envisageons pas de remplacer des développeurs par l'IA. On ne peut pas s'assoir et la laisser faire un jeu. Ce n'est pas elle qui va faire Cyberpunk 2, The Witcher 4 et nos autres futurs projets à la place de véritables êtres humains. De ce que j'en sais, aucun studio n'a d'ailleurs encore remplacé de développeurs par de l'IA. Les licenciements massifs de ces trois dernières années au sein de l'industrie sont plutôt à imputer à de nombreuses annulations de projets, en tout cas de ce que j'en sais ».

Le co-PDG de CD Projekt RED préfère toutefois avertir qu'il voit le bénéfice d'utiliser l'IA, mais en tant qu'outil pour les développeurs, et en aucun cas comme un moyen de les remplacer. « Les bénéfices d'une telle technologies sont réels. Nous l'utilisons d'ailleurs pour améliorer notre productivité sur le développement de nos futurs projets comme Cyberpunk 2 et The Witcher 4. Mais ça s'arrête là, en tout cas pour nous ».

Source : Centre des résultats de CD Projekt RED