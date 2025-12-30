On le sait, le prochain jeu de CD Projekt RED n'est pas Cyberpunk 2, mais The Witcher 4. Une suite extrêmement attendue qui devra mettre la barre très haute pour combler les attentes des fans et se hisser au moins au même niveau que The Witcher 3. Après ça, en toute logique, c'est Cyberpunk 2, ou Projet Orion, qui devrait voir le jour, mais selon le rapport très sérieux d'analystes, on va avoir le temps de le voir venir.

Cyberpunk 2 devrait prendre son temps, mais il y a une bonne raison à ça

CD Projekt RED fait partie de ces studios qui aiment prendre leur temps. Alors, les mauvaises langues diront que ça n'a pas vraiment fonctionné avec le lancement en catastrophe de Cyberpunk 2077, mais le temps nous a montré qu'une rédemption était possible et surtout qu'il y avait des circonstances derrière. Pour Cyberpunk 2, les joueurs espèrent toutefois que la sortie se fera en douceur et surtout, sans trop de problèmes. Le jeu est actuellement en développement au sein du studio, mais n'est pas l'ultime priorité, la place étant laissée aux aventures de Ciri qui seraient quant à elles prévues pour 2027.

D'après le cabinet d'analystes Noble Securities, Cyberpunk 2 sortirait pour les 10 ans de Cyberpunk 2077 en 2030. Une estimation revue à la hausse suite à de nouvelles informations selon lesquelles CD Projekt aurait prévu d'intégrer davantage de fonctionnalités, notamment du multijoueur, élevant par la même occasion le budget à près de 1,5 milliard de zlotys, soit près de 355 millions d'euros. « La volonté d'intégrer le mode multijoueur à la production nous a poussés à revoir nos prédictions sur le temps de développement au-delà de l'avancement du jeu de référence W4. En conséquence, le budget a atteint 1,5 milliard de PLN (zlotys), nous prévoyons donc une sortie au quatrième trimestre 2030 » peut-on lire via Strefa Inwestorow qui a retranscrit une réunion entre le cabinet et ses investisseurs.

Un jeu qui promet d'être démesuré

Actuellement, 135 personnes travaillent sur Cyberpunk 2 et d'après le cabinet d'analystes, ce chiffre devrait doubler dans les prochaines années. Là-dessus, on peut compter sur CD Projekt pour jouer la carte de la transparence. Assez régulièrement, le studio nous donne des nouvelles sur la répartition du travail au sein du studio. Aux dernières nouvelles, c'est bien The Witcher 4 qui était la priorité absolue, Projet Orion, ou Cyberpunk 2, n'arrivait qu'ensuite. Quoi qu'il en soit, Cyberpunk 2 semble bien parti pour être une fois de plus un jeu démesuré. Toujours d'après le cabinet, si le budget est si élevé, c'est parce que CD Projekt viserait une stratégie à moyen et long terme pour rentabiliser les coûts, notamment grâce à ses fonctionnalités en ligne, mais aussi son suivi. L'histoire nous a démontré qu'en termes de suivi de ses jeux, le studio s'en sortait à merveille, bien au-delà des attentes même. Concernant l'aspect multijoueur, avorté pour Cyberpunk 2077, c'est une autre paire de manches, mais on est curieux.

source : Strefa Inwestorow