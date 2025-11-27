Lors de son dernier bilan financier, CD Projekt RED a révélé une première fenêtre de sortie potentielle pour la suite de Cyberpunk 2077. Une désillusion pour certains, mais une bonne nouvelle pour d’autres.

Ce n’était pas gagné, mais Cyberpunk 2077 s’est imposé comme l’une des plus belles remontada du jeu vidéo. Lors de son lancement, il y a cinq ans déjà, la déception était grande pour beaucoup : promesses non tenues, versions current-gen affreuses, jeu criblé de bugs… Tout laissait penser que cette sortie chaotique entacherait l’image de grand Chevalier Blanc de CD Projekt RED. C’était sans compter sur les efforts du studio polonais pour se racheter auprès des joueurs. La suite, on la connaît : une série de mises à jour de qualité, un DLC payant marquant et des fonctionnalités gratuites ajoutées, même lorsque le studio annonçait avoir fini avec le jeu.

Des efforts récompensés, puisque Cyberpunk 2077 s’est hissé au panthéon des RPG occidentaux de la dernière décennie, au point de devenir la principale source de revenus du studio. Avec un tel engouement, sa suite, pour l’instant généralement appelée Cyberpunk 2, est particulièrement attendue. À l’occasion de son nouveau bilan financier, CD Projekt RED a donné des nouvelles du prochain jeu.

Une première fenêtre de sortie pour Cyberpunk 2

Comme à chaque conférence avec ses investisseurs, CD Projekt RED a fait un point sur les ressources et les effectifs alloués à ses projets en cours. Les efforts sont ainsi concentrés sur The Witcher 4, prochaine production majeure à sortir, mais les rangs de Cyberpunk 2 gonflent petit à petit. Le studio polonais a révélé que ce sont désormais 133 de ses employés qui travaillent à temps plein sur cette suite, soit 19 de plus qu’en juillet 2025. Par ailleurs, CD Projekt prévoit d'augmenter considérablement l’équipe de développement d’ici 2027, avec un objectif de 300 à 400 employés. Ces derniers seront répartis entre les deux studios qui développent conjointement Cyberpunk 2 : CD Projekt Pologne et la firme de Boston, qui prend cette fois-ci le lead, probablement pour offrir plus d’authenticité au cadre américain futuriste.

Avec une feuille de route déjà bien définie, le studio polonais a une idée assez claire de la fenêtre de sortie. Désolé aux joueurs les plus delulu, mais non, Cyberpunk 2 n’arrivera pas de sitôt. Le jeu n’est pas attendu avant 2028, au plus tôt. Une annonce peu surprenante pour quiconque s’intéresse aux coulisses du développement, car les jeux AAA prennent de plus en plus de temps à être développés. Le studio avait bon espoir d’accélérer la production grâce au passage à l’Unreal Engine 5, mais ils ont admis que le processus est plus complexe que prévu pour The Witcher 4.

Liste des effectifs

Une arrivée en 2028 serait malgré tout une bonne nouvelle, puisqu’avec un projet développé en parallèle, on ne l’attendait pas avant 2029 au minimum. Pour rappel, Cyberpunk 2 plongera les joueurs dans une nouvelle ville inspirée d’une Chicago qui a mal tourné. Night City devrait faire son retour, mais les contours de ce jeu particulièrement attendu restent pour l’instant flous.