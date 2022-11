C'est sans doute la meilleure offre du moment : la Xbox Series S de chez Microsoft est en train de voir son prix baisser comme jamais. Rien de bien sorcier là-dedans, car il suivre le lien ci-dessous. Le vendeur est, sans surprise, Amazon. Il propose la livraison gratuite à domicile.

Pour vous procurer cette console, il suffit de :

Ajouter la console au panier (vendeur Amazon).

Saisir le code promo CYBER10 sur la page de paiement.

En passant cette commande, vous obtiendrez 46 € de points Rakuten avec lesquels vous pouvez vous procurer un accessoire, un jeu ou ce que vous voulez. Le prix final de la console est de seulement 174 €.

Pourquoi se procurer une Xbox Series S ?

Avec son très bon rapport qualité/prix, cette console du géant Microsoft est une super bonne affaire, surtout si vous êtes un adepte des jeux dématérialisés.

Le prix

Son prix de base est 299,99 €, soit 200 € de moins que la Series X. Si vous pouvez vous contenter de 515 Go de stockage, cette console est le meilleur choix. Son prix de base est déjà intéressant, mais il l'est encore plus avec cette promotion.

Son design

Compact et futuriste, le design de cette console n'a rien à envier à celui de sa grande sœur. Il est possible de placer la console en position verticale ou horizontale. Mais l'un de ses meilleurs avantages est, sans doute, le fait qu'elle soit "silencieuse". En effet, la console ne fait quasiment pas de bruit.

120 FPS

Certes la Series S est moins puissante que la Series X, d'où la différence de prix. Cependant, grâce à son architecture similaire et son SSD assurant une fluidité irréprochable, la console parvient tout de même à atteindre les 120 FPS.

Son SSD

Elle possède la même technologie de stockage de la Series X, qui, rappelons-le, coûte 200 € de plus. Son SSD réduit considérablement le temps de démarrage et les chargements des jeux.