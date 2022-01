En attendant de pouvoir enfin retrouver Cuphead et son compère Mugman manette en main, la série animée Netflix se rappelle à notre bon souvenir, et se date enfin.

La série animée The Cuphead Show sera disponible le 18 février prochain sur Netflix. Une toute nouvelle bande-annonce mettant en scène les deux compères vient enfin de mettre fin au suspens, et c'est donc dans un petit mois que les amateurs du run and gun des frères Moldenhauer pourront retrouver l'univers délicieusement rétro de cette jeune licence.

Keep your Cuphead up

La plate-forme en a également profité pour préciser que The Cuphead Show proposera 12 épisodes de 12 minutes chacun, histoire de conserver le rythme effréné du jeu (déjà) culte de 2017. Ceux qui ont posé leurs mains skillées dessus reconnaîtront d'ailleurs quelques décors et autres boss croisés durant l'aventure, à commencer par le diable, qui rempile dans le rôle de l'antagoniste qui va bien.

Rappelons que les deux héros à anse seront incarnés par Tru Valentino (que vous avez pu entendre dans la série Madagascar: A Little Wild ou encore Psychonauts 2) et Frank Tadaro (spécialisé dans les doublages d'anime, et qui a pu jouer dans le récent Belle, My Hero Academia ou Scarlet Nexus).

Coupe-tête

On apprend également avec cette date de sortie quelles sont les voix qui se chargeront de la version française de The Cuphead Show. De ce côté de l'Atlantique, Christophe Lemoine (le doubleur de Cartman et d'un milliard et demi d'autres personnages) et Alexis Tomassian (notamment connu pour avoir été la voix française de Philip J. Fry ou Light Yagami) prêteront leurs voix.

Pour ceux qui voudraient découvrir leur prestation, la bande-annonce française est disponible ici-même, Netflix n'ayant proposé qu'une version sous-titré sur les "réseaux" :

Si vous pourrez découvrir les aventures de Cuphead et Mugman dès le 18 février sur Netflix, l'extension The Delicious Last Course est attendue pour le 30 juin 2022 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.