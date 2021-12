Voilà maintenant plus de trois ans que les frères Moldenhauer ont annoncé The Delicious Last Course, le DLC de l'impitoyable Cuphead. Pas de chance : sa sortie est encore lointaine.

Ce n'est pas faute d'avoir prévenus les joueurs : le DLC Cuphead The Delicious Last Course "sera prêt quand il sera prêt". Dévoilée durant l'ancien monde, en plein cœur de ce qu'il convenait d'appeler l'E3 2018, la site des aventures de Cuphead et Mugman continue de prendre tout son temps pour proposer un nouveau défi corsé aux amateurs de run and gun qui ne laissent rien passer. La cérémonie des Game Awards 2021 aura été l'occasion de fixer la date du rendez-vous : le 30 juin 2022. Oui, c'est loin.

Un peu de caféine pour les réflexes

Comme bien d'autres avant lui, Cuphead The Delicious Last Course a rejoint la longue listes des titres reportés à cause du Covid-19, mais les développeurs le jurent à qui veut l'entendre, nous allons voir ce que nous allons voir :

Au cours du développement, nous nous sommes lancés le défi d'apporter tous les enseignements de Cuphead au service de l'animation, du design et de la musique de The Delicious Last Course. Atteindre ces objectifs en pleine épidémie a été très difficile, car bon nombre de nos développeurs ont été affectés.

Maintenant que le rendez-vous est enfin gravé dans le marbre, le studio MDHR jure que les quelques années supplémentaires nécessaires à l'achèvement de ce copieux DLC, qui devrait repousser encore un peu plus les limites visuelles de l'épisode principal, déjà fort chatoyant :

Nous sommes très fiers de notre équipe talentueuse et du soin méticuleux qu'elle a apporté à chaque élément de cette expansion. Il y a des phases individuelles de boss dans The Delicious Last Course qui contiennent plus d'images que des boss entiers de Cuphead premier du nom, et nous pensons que les joueurs et les nouveaux venus apprécieront vraiment la profondeur et les détails affichés !

Pour retrouver Cuphead, Mugman, la petite nouvelle Miss Chalice et une palanquée de nouveaux affrontements dantesques, il faudra encore patienter jusqu'au 30 juin 2022. Cuphead The Delicious Last Course sera disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One.