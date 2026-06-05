Vous faites partie des joueurs tombés sous le charme de Cuphead ? Dans ce cas, Studio MDHR a deux excellentes nouvelles pour vous.

Le Summer Game Fest 2026 commence décidément très fort. Après avoir eu droit au coup d’envoi de l’événement avec une incroyble trailer officialisant enfin l’arrivée d’un remake de Resident Evil Code Veronica pour 2027, c’est un autre studio que nous n’avions en revanche pas vu venir qui nous a gratifiés d’une très belle annonce : Studio MDHR. Ce nom vous dit quelque chose ? C’est tout à fait normal, ce n’est autre que celui auquel on doit l’excellent Cuphead sorti en 2017, qui vient tout juste de dévoiler deux nouveaux projets.

L’excellent Cuphead officialise sa suite au Summer Game Fest 2026

Le premier, tout d’abord, ne sera autre qu’une véritable suite au jeu de plateforme / shoot ‘em up, qui ramènera Cuphead, Mugman et toute la bande pour de nouvelles aventures entièrement animées à la main. Il faudra toutefois faire preuve d’un peu de patience pour la découvrir, puisque Studio MDHR a confirmé que « cet ambitieux projet » n’en était qu’aux prémices de son développement, ce qui explique pourquoi peu d’informations ont été révélées à son sujet en dehors d’un trailer assurément original.

« Lorsque le moment est venu de lever le voile et de dévoiler un peu ce sur quoi nous avons travaillé, nous n’aurions pas pu imaginer de manière plus ludique de le faire qu’avec le Bulletin spécial d’aujourd’hui », a déclaré Chad Moldenhauer, co-créateur de Cuphead, pour l’occasion. « Réalisé en collaboration avec les formidables équipes de Stop Motion Department et de Continue Agency, à Toronto, nous espérons que cette annonce transportera les joueurs dans l’époque où nous les emmènerons dans notre prochain projet, Mighty Cuphead Adventure ».

Un second projet tout droit venu des années 1980 annoncé

Car pour accompagner cette excellente nouvelle, nous avons effectivement eu droit à l’annonce de Mighty Cuphead Adventure, un autre projet on ne peut plus spécial qui prendra la forme d’un action platformer… en 8-bit. Et comme le révèle Studio MDHR pour l’occasion, ce n’est pas un jeu qui se contente de s’inspirer des classiques des années 1980 sortis sur Sega Master System : c’est un jeu directement développé avec la technologie de l’époque. Même s’il sera, évidemment, entièrement compatible avec les consoles modernes.

Loin de vouloir faire les choses à moitié, les développeurs ont d'ailleurs confirmé que ceux qui souhaitent jouer la carte de la nostalgie à fond pourront profiter directement de Mighty Cuphead Adventure sur Sega Master System, à partir d’une cartouche physique prévue à cet effet. Voilà qui est encore une fois inattendu. Et le meilleur dans tout cela ? Nous n’aurons visiblement pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir profiter de cette piqûre de nostalgie, car le titre refera parler de lui dans les mois à venir.

Source : Studio MDHR