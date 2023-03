Après l'officialisation de Counter Strike 2, CS GO a connu un regain de popularité absolument énorme.

Le rebond incroyable de CS GO

L'annonce de CS 2, avec une sortie fixée à l'été 2023 sur PC Steam, a fait plus d'un heureux au sein de la communauté du jeu. Et plutôt que de déboucher une bouteille de champagne, les joueurs de CS GO ont afflué en nombre sur les serveurs comme jamais auparavant.

Les 25 et 26 mars, soit quelques heures après les premières infos officielles sur Counter Strike 2, Counter Strike Global Offensive a réuni respectivement 1 507 212 et 1 519 457 en simultané (via SteamDB). Les deux plus gros pics constatés depuis sa sortie en 2012. Et il y a deux raisons à cela. La première comme nous l'avons dit, qui est responsable de ce record absolu, c'est l'annonce de CS 2. La seconde, c'est l'arrivée de mises à jour successives contenant de nouveaux skins très prisés par les adeptes de CS Go, et qui ont permis de remonter la fréquentation.

Crédits : Steam.

Avec cette performance, Counter Strike Go devient le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam, derrière PUBG (3 257 248) mais devant Dota 2 (1 295 114). Dans le top du plus important pic de joueurs, on retrouve également Lost Ark et... Cyberpunk 2077.

Top 5 des jeux les plus joués de Steam

PUBG : pic à 3 257 248 CS Go : pic à 1 519 457 Lost Ark : pic à 1 325 305 Dota 2 : pic à 1 295 114 Cyberpunk 2077 : pic à 1 054 388

Crédits : Steam.

CS 2 arrive dès cet été sur Steam

CS 2 sera disponible dès cet été, sans date définitive, mais il a visiblement été victime d'un énorme leak. On ne sait pas encore si cette fuite est avérée, mais des fichiers sont actuellement partagés en ligne. L'hypothèse soulevée est que les dits fichiers ont été mis sur la Toile par un joueur qui a accès à la bêta très sélective en cours.

Comme précisé par Valve lors du reveal de Counter Strike 2, cette phase de test qui réservée à une poignée de joueurs de CS:GO va permettre de tester une partie des fonctionnalités du jeu. L'objectif étant d'éliminer tout souci avant la sortie pour assurer un lancement sans trop d'accrocs. L'éditeur / développeur a d'ailleurs prévenu que ces fonctionnalités seraient dévoilées dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version sera accessible gratuitement à tous les possesseurs de CS GO, et marquera un tournant pour la licence. Valve s'engage à offrir le « plus grand bond technique » de toute l'histoire de la franchise. Cela se traduira notamment par une propagation plus naturelle de la fumée, des cartes plus belles qu'auparavant, et l'abandon du tickrate pour une réactivité au top que ce soit lors des déplacements, des tirs ou lancers de grenades.