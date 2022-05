Le développement de Crysis 4 n'en est qu'à ses débuts et cette nouvelle embauche le prouve. Crytek a trouvé son game director en allant piocher dans le prestigieux studio danois d'IO Interactive.

Le compte Twitter du jeu s'est chargé de l'annonce : Mattias Engström, réalisateur sur Hitman 3, rejoint Crytek en tant que game director de Crysis 4.

Bonne nouvelle ? Oui, même excellente nouvelle lorsque l'on connaît toutes les qualités de Hitman 3, qui est venu conclure avec brio la dernière trilogie. Avec Mattias Engström aux commandes, on peut espérer une composante infiltration aux petits oignons pour Crysis 4. En effet si la nano-combinaison a un mode combat, l'infiltration est également une part non négligeable de la licence.

Mais Engström devrait aussi apporter son savoir-faire en matière de construction des niveaux, lui qui a été level designer sur Hitman et Hitman 2. Un bien beau CV.

Dans son second tweet, Crytek donne un lien vers différentes offres d'emploi. Clairement, Crysis 4, ce n'est pas pour demain. Le studio veut par exemple dénicher un directeur artistique ou encore un artiste responsable des personnages.

Pour l'instant, le jeu n'en est qu'aux premiers stades de son développement, il faudra donc attendre encore un peu, mais nous tenions à vous annoncer la nouvelle maintenant, car nous sommes très enthousiastes pour l'avenir, et pour vous faire savoir que nous serons à l'écoute de notre communauté.

Au fur et à mesure de l'avancement du développement, nous vous donnerons plus de détails dès que possible. En attendant, sachez que notre équipe talentueuse et dévouée travaille d'arrache-pied pour vous offrir un jeu de tir véritablement next-gen.