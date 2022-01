Crysis premier du nom est encore présent dans les esprits de beaucoup comme une sorte de définition de la claque graphique ultime. Le jeu réussi la performance a rester encore somptueux de nos jours, avec l'aide de quelques mods,. Après d'autres épisodes un peu plus oubliables, notamment à New York, voilà qu'un quatrième opus est officiellement en préparation.

Nous sommes très heureux de vous annoncer cette nouvelle et nous sommes impatients de vous révéler plus de détails sur ce qui vous attend.

Crytek est fier d'avoir toujours travaillé avec sa communauté pour développer les jeux auxquels vous voulez jouer. Crysis est incroyablement important pour de nombreuses personnes - il est adoré par les joueurs du monde entier, et certains de ceux qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui le font grâce au jeu original - nous voulons donc nous assurer que le prochain volet de la licence sera à la hauteur de toutes vos attentes. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux et à vous impliquer !

Au fur et à mesure de l'avancement du développement, nous vous donnerons plus de détails dès que possible. En attendant, sachez que notre équipe talentueuse et dévouée travaille d'arrache-pied pour vous offrir un jeu de tir véritablement next-gen.

Et si vous faites partie de ceux qui ont été inspirés par Crysis pour se lancer dans le développement, alors pourquoi ne pas venir travailler sur le prochain chapitre ? Nous avons quelques postes à pourvoir dans l'équipe en ce moment, pour les personnes qui façonneront véritablement l'avenir de la franchise : www.crytek.com/career.