Sortez les mouchoirs, il est temps de dire au revoir une bonne fois pour toutes à cette série culte sur Crunchyroll. Le service de streaming spécialisé dans la japanimation est toujours le terrain privilégié pour les grosses sorties. Et aujourd'hui, c'en est clairement une. 10 ans après ses débuts à l'écran, les héros de cet anime tirent vraiment leur révérence.

C'est vraiment la fin pour cet anime culte sur Crunchyroll

Quand My Hero Academia pré-publiait son ultime chapitre dans le Weekly Shōnen Jump, les lecteurs ne se doutaient pas à ce moment-là qu'un chapitre bonus les attendraient quelques semaines plus tard à la sortie du dernier tome relié. Aujourd'hui, c'est au tour des téléspectateurs de découvrir cet épilogue surprise sur Crunchyroll.

Ce samedi 2 mai sort enfin l'épisode 170 + 1 de My Hero Academia, intitulé “More”. Disponible sur Crunchyroll, il nous ramène dans les couloirs de l'école quelques années après la fameuse bataille finale de la saison 8. L'époque s'est assagie et de jeunes héros sont toujours prompts à prendre la relève de leurs aînés. Et pour les former, qui de mieux que le protagoniste de toute cette histoire ? Il est l'heure de découvrir ce que Deku et ses compagnons sont devenus.

Ainsi, My Hero Academia referme avec émotion l'histoire d'Izuku Midoriya, alias Deku, le jeune garçon né sans Alter qui a finalement hérité d'un des pouvoirs les plus puissants de My Hero Academia : le One For All. Le véritable ultime épisode de la série est enfin sorti. Mais l'univers a encore des surprises pour les fans. All's Justice, le tout dernier jeu, est sorti en février dernier. Vous pouvez également découvrir MHA Vigilantes, le spin-off qui se déroule avant l'anime principal. Les deux premières saisons sont disponibles sur Crunchyroll, tandis que les 15 tomes du manga sont parus en France chez Ki-oon éditions.