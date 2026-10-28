Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment annoncent un nouveau film à sortir dans les salles de cinéma françaises en 2027. C'est le studio de Demon Slayer qui s'en occupe.

Crunchyroll fait une grande annonce pour le prochain projet du studio ufotable. L'équipe à qui on doit l'anime à succès Demon Slayer va sortir un autre film avant la suite. Il s'agit de Witch on the Holy Night, l'adaptation d'un visual novel disponible sur TYPE-MOON. Il sortira chez nous au cinéma chez nous le 27 janvier 2027.

Crunchyroll dévoile Witch on the Holy Night, un nouveau film de 2027

Les histoires de sorcellerie ont décidément la cote ces derniers temps. Après Witch Hat Atelier, Crunchyroll et Sony Pictures présentent Witch on the Holy Night. Adapté du visual novel de Kinoko Nasu, il raconte l'histoire d'Aoko Aozaki. Cette lycéenne ordinaire cache en réalité un secret : c'est une magicienne qui vit parmi nous dans le monde moderne.

Witch on the Holy Night reprend les principes de l'apprenti sorcier avec cette héroïne encore en formation. On suit ainsi son parcours au fil de rencontre qui vont changer son destin. Le film a donc tout pour plaire aux amateurs d'aventures fantastiques, comme on en trouve tant sur Crunchyroll.

Une nouvelle collaboration entre TYPE-MOON et ufotable

Si Witch on the Holy Night s'annonce aussi comme un événement pour les fans d'anime, c'est parce qu'il marque les retrouvailles entre l'éditeur TYPE-MOON et ufotable. De fait, avant ce projet soutenu par Crunchyroll, le studio avait déjà travaillé sur des titres de la maison comme l'univers Fate, également signé de la main de Kinoko Nasu.

Quand sortira Witch on the Holy Night, le nouveau film dévoilé par Crunchyroll ?

Le calendrier de Crunchyroll ne sera donc pas rythmé que par les sorties SVOD en 2027. La plateforme accompagne Witch on the Holy Night pour sa sortie au cinéma le 27 janvier 2027 en France. Il ne reste plus qu'à vérifier s'il sera distribué par chez vous.