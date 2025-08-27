Crunchyroll a uen superbe annocne a fairep our cet anuime ultra appréié des fans. De quoi commencer la rentré sur les chapeaux de roues avec ud très lourd en erme de promgramation.

Bonne nouvelle pour les fans de Chainsaw Man : Crunchyroll a officialisé l’arrivée d’un programme spécial baptisé Chainsaw Man – The Compilation. Prévu pour septembre 2025, il permettra de replonger dans l’univers de Denji et Pochita avec un format un peu particulier.

Crunchyroll va régaler

Au menu, Crunchyroll proposera deux longs-métrages récapitulatifs reprenant l’intégralité de la première saison de Chainsaw Man. Une manière simple et efficace de se rafraîchir la mémoire sans devoir relancer les 12 épisodes. Idéal pour les spectateurs qui veulent préparer la suite ou pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans l’anime phénomène de MAPPA.

Ce format « compilation » Crunchyroll est déjà courant dans l’animation japonaise. Il condense les moments forts tout en retravaillant parfois certaines scènes pour leur donner plus d’impact. On ne sait pas encore si MAPPA a prévu d’apporter de petites retouches, mais l’occasion reste parfaite pour redécouvrir l’histoire sous un autre angle.

Pas encore de date

La vraie surprise de ce projet reste l’adaptation de Chainsaw Days, un chapitre spécial du manga de Tatsuki Fujimoto encore jamais adapté en anime. Ce contenu original viendra compléter les deux films récap et offre aux fans une raison supplémentaire de se ruer sur cette sortie. Avec ce format, Crunchyroll ne se contente pas d’un simple rappel des épisodes déjà connus : il propose aussi un ajout inédit qui élargit l’univers et enrichit l’attente autour de l’avenir de la série.

Beaucoup d’abonnés espéraient que cette annonce cache aussi une date pour la saison 2. Pour l’instant, Crunchyroll reste discret. La plateforme a seulement confirmé l’arrivée de The Compilation en septembre, sans plus de précision. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains se réjouissent de retrouver Denji dans un nouveau format, tandis que d’autres s’interrogent : une compilation est-elle vraiment utile pour ceux qui connaissent déjà la première saison ? D’autres encore espèrent que cette étape annonce enfin la suite de l’histoire.

