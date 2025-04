Après le carton du remake de Silent Hill 2 sur PS5 et PC, Bloober Team revient avec Cronos The New Dawn. Avis aux fans de Dead Space ou encore de Resident Evil Rebirth, entre autres monuments de l'horreur !

Le succès de Silent Hill 2 Remake a donné des ailes à l'équipe de Bloober Team, qui veut faire en quelque sorte table rase du passé et repartir sur de meilleures bases, et ce dans le but d'élever la qualité de leurs jeux à venir. Et les développeurs ont du pain sur la planche entre le nouveau jeu en partenariat avec Konami, qui serait peut-être un remake de Silent Hill 3, et de leur prochaine licence inédite, Cronos The New Dawn.

Enfin du gameplay pour Cronos The New Dawn

C'est quoi Cronos the New Dawn ? Le nouveau jeu de Bloober Team qui est attendu en 2025 sur consoles et PC. Un titre évidemment d'horreur qui se déroule « dans un monde sombre dans lequel le brutalisme de l’Europe de l’Est se mêle à la technologie rétrofuturiste ». « Vous incarnez un Voyageur opérant en tant qu’agent pour l’énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées du futur en quête de failles temporelles spécifiques qui vous transporteront directement dans la Pologne des années 80 ».

Après une bande-annonce cinématique l'année dernière, l'après Silent Hill 2 se dévoile et s'appelle donc Cronos The New Dawn. Et, cette fois, avec un trailer de gameplay ainsi que des informations. On perçoit clairement les influences des précédents jeux du studio comme Layers of Fear, The Medium, notamment au niveau architectural. Mais également Dead Space pour la combinaison du Voyageur ou une scène en particulier de la vidéo. Mais on peut aussi déceler une référence à Resident Evil Rebirth.

Comme dans le remake du jeu culte de Mikami, les ennemis dans Cronos The New Dawn ne restent pas morts très longtemps. « Tuer-les. Brûlez-les. Ne les laissez pas fusionner » tel est le slogan. En effet, si on ne brûle pas les créatures abattues, celles-ci peuvent être absorbées par des ennemis existants, et deviennent ainsi des « des abominations plus rapides, plus fortes, plus résistantes et encore plus horribles, acquérant alors des capacités supplémentaires au combat ». Le feu sera donc votre meilleur alliée dans Cronos The New Dawn. Voilà qui promet !

