S’il y a bien une chose à retenir du travail de Bloober Team ces dernières années, c’est que c’est un studio qui en veut réellement. De The Medium à Cronos: The New Dawn, en passant par Layers of Fear et évidemment le remake de Silent Hill 2, l’équipe polonaise s’est forgé une solide réputation, et les choses sont sans doute loin d’être finies. Car cela n’est pas un secret : elle possède encore de nombreux projets sous le coude, à l’instar d’un nouveau remake pour Silent Hill, de Layers of Fear 3… mais aussi d’un DLC surprise pour Cronos: The New Dawn.

Bloober Team annonce Cronos Lazarus, un DLC pour son dernier jeu

Enfin, surprise oui et non, puisque l'information avait malheureusement leaké quelques jours avant cette période de Summer Game Fest 2026. Et à défaut d'avoir été annoncé à la conférence de Geoff Keighley comme on pouvait s'y attendre, c'est en marge du Future Games Show diffusé ce samedi soir que Bloober Team a finalement officialisé Cronos Lazarus, qui se présente donc comme « un nouveau chapitre plein de brutalité de l'histoire de Cronos: The New Dawn » où l'on incarne la Sentinelle dans une mission que le Collectif ne doit jamais découvrir.

S'éloignant de la précision inhérente au gameplay de la campagne principale, Cronos Lazarus invite le joueur à adopter une approche beaucoup plus agressive tandis qu'un nouveau genre de chasseur a été envoyé à ses trousses pour l'éliminer. « Ce nouvel ennemi est infatigable, s’adapte rapidement et n’a rien à envier à la puissance du Gardien. Vos combats vont se changer en affrontements à grande échelle, dignes d’un film, qui vont mettre à l’épreuve chacune de vos compétences » annonce le studio, tout en promettant l'arrivée de nouvelles capacités d'exploration et de combat.

Bien sûr, les créateurs de Silent Hill 2 en profiteront alors également pour introduire de nouvelles révélations concernant le lore du jeu, aux côtés d'environnements inédits qui proposeront leurs lots de nouveaux défis et d'obstacles à surmonter. Et le meilleur dans tout cela ? Cronos Lazarus sera disponible dès l'automne 2026, à une date et à un prix qui restent pour l'heure à déterminer. Espérons juste que Bloober Team s'éloignera de la période fin septembre / début octobre, qui est déjà extrêmement chargée en nouveautés.

Source : Bloober Team