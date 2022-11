Avant l’arrivée de Final Fantasy 16 l’été prochain et de Final Fantasy 7 Rebirth fin 2023 , c’est Crisis Core Reunion qui pointera le bout de son nez dès le mois de décembre prochain.

Remake ? Remaster ? On ne sait pas vraiment. Mais une chose est sûre, Crisis Core Reunion va avoir le droit à une seconde jeunesse. Et si les trailers nous ont permis de voir qu’il y a une nette amélioration graphique, les développeurs en rajoutent une couche en mettant en avant un redesign complet d’une des créatures les plus iconiques de la licence.

Un Bahamut flambant neuf pour Crisis Core Reunion

On parle bien ici de Bahamut, invocation mythique de la série Final Fantasy qui aura eu le droit à de très nombreuses formes au fil des épisodes. Dans Crisis Core, on a notamment le droit au Bahamut Furie, une version impressionnante du dragon ancestral. Et c’est cette dernière qui est d’ailleurs mise à l’honneur aujourd’hui. Via Twitter, le studio a en effet partagé quelques artworks du nouveau design qu’aura la créature dans le jeu.

Car oui, pour Crisis Core Reunion, Bahamut a entièrement été retravaillé. Et s’il arbore les mêmes couleurs et un style très similaire à celui d’origine, il est également plus fin et paraît nettement plus agressif. On peut d’ailleurs l'apercevoir brièvement dans l’une des bandes-annonces du jeu.

Vers un nouveau design pour toutes les invocations ?

Comme dans beaucoup de Final Fantasy, les invocations sont particulièrement importantes et sont surtout l’occasion d’en prendre plein la vue. Il n’est donc pas étonnant de voir le studio les chouchouter. En voyant le travail effectué sur Bahamut par Roberto Ferrari, character designer depuis des années sur la franchise Final Fantasy et ses spin-off, on se demande désormais si les autres créatures mythologiques de ce Crisis Core Réunion ont eu le droit au même traitement.

À l'heure actuelle, ça reste encore difficile à déterminer. Mais il est presque certain que ces dernières auront le droit à quelques ajustements de design. La bande-annonce de Crisis Core Reunion ci-dessous nous laisse par apercevoir du coin de l'œil le démoniaque Ifrit et l’imposant Odin, mais ils ne semblent pas vraiment avoir changé. Tout du moins, pas autant que Bahamut Furie.

Il va donc falloir encore attendre quelques semaines avant d’en avoir le cœur net. À moins que Square Enix nous en dévoile davantage d’ici là.