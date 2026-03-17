À quelques jours de sa sortie, voilà enfin un premier véritable aperçu en vidéo de Crimson Desert tournant sur une PS5 de base pour y voir le jeu en action.

Malgré l'assurance du contraire par des représentants de Pearl Abyss, beaucoup craignaient que Crimson Desert soit trop beau et titanesque pour tourner correctement sur une PS5 de base ou sur Xbox Series X|S. En attendant sa sortie imminente ce 19 mars 2026, on a en tout cas un début de réponse concernant la version PS5 « fat » par l'entremise de la chaîne YouTube officielle de PlayStation Japan, avec une séquence de gameplay de 20 minutes et des résultats assez convaincants.

Des performances pas si arides pour Crimson Desert sur PS5 de base

Jusqu'à présent, nous avions principalement vu Crimson Desert en action sur des PC particulièrement puissants ou sur PS5 Pro. Dans ces deux configurations, le titre est clairement à son meilleur et présente son gargantuesque monde ouvert sous son meilleur jour. Sur PC grâce au support de toutes les technologies de circonstances comme le DLSS/FSR et le Ray Tracing, et sur PS5 Pro grâce notamment au fameux « PSSR 2.0 » tout récemment déployé, et qui sera à terme compatible avec le titre de Pearl Abyss.

Mais qu'en est-il des autres versions de Crimson Desert ? D'après les représentants du studio coréen, il n'y avait pas à craindre d'une situation comme le lancement de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, mais beaucoup de joueurs étaient sceptiques tant qu'ils n'avaient pas vu le jeu en action. PlayStation Japan a donc tenu à lever les doutes concernant la PS5 de base en présentant une séquence de gameplay de 20 minutes sur cette dernière.

Malgré le Bitrate assez cahoteux de YouTube, qui ne permet pas pleinement de se rendre compte de la qualité visuelle réelle de Crimson Desert sur PS5 « fat », on peut malgré tout constater que le titre apparaît s'en tirer plutôt bien, avec une résolution a priori correcte, et que des performances fluides semblent être au rendez-vous, même durant des phases d'action plutôt intenses avec plusieurs ennemis et effets visuels simultanément à l'écran. Il faudra cela dit évidemment attendre de voir le résultat sur la durée, et pour cela rendez-vous à partir de ce 19 mars pour la sorte tant attendue de Crimson Desert.

Source : PlayStation Japan