Crimson Desert est le jeu de toutes les promesses. Ce futur RPG en monde ouvert développé par Pearl Abyss multiplie les déclarations qui traduisent une ambition sans bornes. Dès lors, il s'annonce comme l'un des jeux les plus attendus de l'année. Mais à quelques jours de sa sortie seulement, des joueurs se sont aperçus d'un détail qui réjouit autant certains joueurs que ça en frustre d'autres. Crimson Desert relance ainsi le débat sur les spécificité du support physique dans le jeu vidéo.

Une solution offerte par le physique qui fait débat autour de Crimson Desert

Les jours sont maintenant comptés avant la sortie de Crimson Desert. Le jeu d'heroic fantasy de Pearl Abyss compte bien réussir son lancement et se met dans les bonnes conditions pour. Du moins, sur certains aspects. En effet, le studio a décidé de brider la version physique afin qu'elle ne soit pas jouable en avance. Comprenez par là que les joueuses et joueurs qui auraient eu leur copie avant la date butoir ne pourront pas y jouer avant tout le monde. Ils seront contraints de lancer une mise à jour le jour J.

C'est ce point précis qui fait déjà polémique sur la toile. D'une part, certains applaudissent l'initiative. Pour Pearl Abyss, c'est une bonne manière d'éviter les spoils. Ainsi, si le studio doit encore travailler au patch de lancement, il se laisse quelques jours de répit. Mais, plus que cela, il prévient davantage les tentatives de dévoiler des éléments autour du scénario ou gameplay. Ce faisant, ce sont aussi les futurs joueurs et joueuses de Crimson Desert qui voient leur découverte préservée. Certains se disent même que d'autres éditeurs devraient suivre cet exemple, notamment Rockstar pour GTA 6.

En revanche, il y a un point noir dans cette histoire. Pearl Abyss avait affirmé, jusque dans sa foire aux questions officielle, que Crimson Desert serait complètement jouable hors ligne. Or, cette condition rend cette promesse caduque. Et cela ne passe pas du tout auprès de certains joueurs qui y voient là une « fausse version physique »1. Non seulement cela impose une connexion internet pour pouvoir lancer le jeu la première fois, mais nous met face à une « perte de propriété et d'indépendance »2. La frontière se brouille alors entre le jeu en boîte et numérique acheté sur un store. Qu'en sera-t-il pour celles et ceux qui voudront jouer au titre dans 20 ans si la mise à jour day one n'est plus disponible ? Voilà les interrogations qui préoccupent un part du public.