Après avoir séduit des millions de joueurs sur PlayStation, Xbox et PC, l’un des mondes ouverts les plus impressionnants de la génération se confirme sur Nintendo Switch 2.

Voilà maintenant plusieurs mois que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC, et qu’il n’en finit plus de faire parler de lui. Entre ses innombrables mises à jour, l’annonce d’un futur DLC ou encore la découverte des nombreux secrets qu’il renferme, le titre de Pearl Abyss est définitivement voué à marquer l’année 2026 de son empreinte. Et les choses ne sont pas encore terminées puisqu’après avoir manifesté son intérêt pour porter le jeu sur Nintendo Switch 2, le studio a finalement officialisé la nouvelle : cela devrait bel et bien devenir une réalité.

Crimson Desert est en développement sur Nintendo Switch 2

En effet, après avoir confirmé en mars dernier leur intention d’étudier la faisabilité d’une version Nintendo Switch 2 de Crimson Desert, Huh Jin-young, PDG de la compagnie, a confirmé lors d’une récente session de questions/réponses avec les investisseurs que toute l’équipe travaillait désormais dessus. « Nous estimons qu’il est important de présenter Crimson Desert sur le plus grand nombre de plateformes possibles. Nous testons actuellement la Nintendo Switch 2, et le jeu est développé à un stade où les bases du gameplay sont possibles ».

« Cependant, l’extension à une nouvelle plateforme ne se résume pas à un simple portage », assure Jin-young. « L’essentiel est de savoir si nous pourrons préserver pleinement les graphismes, l’action et l’expérience en monde ouvert de Crimson Desert sur cette plateforme. La version Nintendo Switch 2 nécessite encore des optimisations et des vérifications techniques ; et nous devons également évaluer la collaboration avec notre partenaire en plus de déterminer si elle correspond à nos standards de qualité », explique le boss de Pearl Abyss.

C’est pourquoi pour l’instant, il reste « difficile de confirmer une date de sortie ». « Nous l’annoncerons en toute transparence dès que nous disposerons d’informations confirmées », conclut-il. Vous l’aurez compris, donc : si l’arrivée de Crimson Desert sur Nintendo Switch 2 semble désormais être en très bonne voie, il reste tout de même important de ne pas s’emballer outre mesure pour le moment. Après tout, beaucoup de travail reste à faire pour Pearl Abyss, et cela pourrait se traduire par une très longue phase de développement.

Un énorme travail d’optimisation attend le studio

D’autant plus que, rappelons-le tout de même, Crimson Desert s’est imposé à sa sortie comme l’un des mondes ouverts les plus impressionnants que l’on ait pu voir à ce jour, aux côtés de titres comme The Elder Scrolls 5: Skyrim et Red Dead Redemption 2. Forcément, cela risque donc de nécessiter beaucoup de compromis de la part du studio pour pouvoir tourner sur Nintendo Switch 2. Et c’est sans compter les potentiels problèmes techniques qui pourraient arriver avec une telle version si l’optimisation n’est pas au rendez-vous.

Source : Pearl Abyss