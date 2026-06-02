L’aventure ne fait que commencer pour Crimson Desert, qui réserve un été chargé en nouveautés pour les joueurs en plus de teaser des nouvelles de son futur DLC.

On peut définitivement le dire : ça charbonne fort du côté de chez Pearl Abyss. Un peu moins de trois mois après sa sortie, Crimson Desert continue en effet de bénéficier d’un suivi extrêmement soutenu de la part du studio, qui enchaîne les mises à jour à un rythme ayant de quoi faire tourner la tête. Rien que ces deux dernières semaines, ce ne sont par exemple pas un, ni deux, mais bien trois patchs qui ont été déployés. Et les choses sont évidemment loin d’être terminées, en témoigne le planning des prochaines mises à jour dévoilé par Pearl Abyss.

Crimson Desert donne un aperçu de ses prochaines mises à jour

Après avoir une nouvelle fois remercié les joueurs pour leur soutien sans faille depuis le lancement du jeu, les créateurs de Crimson Desert ont en effet tenu à « exprimer toute [leur] gratitude » en nous donnant « un aperçu de certaines des fonctionnalités et du contenu supplémentaires sur lesquels » travaillent les équipes en ce moment même. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura de quoi faire, puisque cela comprend :

Des améliorations pour l’histoire , dont l’objectif sera « de renforcer davantage encore la fluidité narrative du parcours de Kliff pour le rendre plus captivant » en peaufinant et améliorant certaines scènes clés de Crimson Desert

, dont l’objectif sera « de renforcer davantage encore la fluidité narrative du parcours de Kliff pour le rendre plus captivant » en peaufinant et améliorant certaines scènes clés de Crimson Desert Une mise à jour du Re-Blocus , avec la conception d’une nouvelle phase pour rendre le déroulement des événements plus naturel, l’intégration de nouveaux mécanismes de défense des forteresses et l’amélioration des récompenses

, avec la conception d’une nouvelle phase pour rendre le déroulement des événements plus naturel, l’intégration de nouveaux mécanismes de défense des forteresses et l’amélioration des récompenses Des nouveautés pour les combats , afin de rendre les joueurs encore plus puissants

, afin de rendre les joueurs encore plus puissants Une prise en charge de la cross-save , pour pouvoir synchroniser ses sauvegardes depuis n’importe quelle plateforme

, pour pouvoir synchroniser ses sauvegardes depuis n’importe quelle plateforme Des améliorations pour le gameplay de Damiane et Oongka , de sorte à offrir à chacun des personnages jouables « leur moment de gloire »

, de sorte à offrir à chacun des personnages jouables « leur moment de gloire » Diverses améliorations non-liées aux combats, à l’instar par exemple du commerce et de l’agriculture, afin de répondre aux critiques formulées par les joueurs

Notons qu’il ne s’agit-là que d’un premier aperçu de ce que nous réserve Pearl Abyss, qui donnera évidemment plus de détails lorsque ces différentes mises à jour seront prêtes à être déployées. En sachant que le studio prévoit de les sortir « progressivement entre juin et septembre », et qu’elles sont conçues « de manière à pouvoir aussi bien plaire aux joueurs qui ont déjà passé de nombreuses heures à Pywel qu’à ceux qui viennent tout juste de commencer leur aventure ».

Le DLC donnera lui aussi bientôt de ses nouvelles

Voilà qui promet un été plutôt chargé pour les joueurs de Crimson Desert, donc, surtout quand on sait que les mises à jour à venir « ne se limiteront pas au contenu et aux fonctionnalités énumérées [ici] ». « Nous travaillons également d’arrache-pied sur un futur DLC pour Crimson Desert » rappelle au passage Pearl Abyss, qui n’est cependant pas prêt à en dévoiler les premiers détails pour le moment. « Nous le concevons comme un ajout significatif à votre aventure », précisent-ils cependant. « On vous en dira plus à l'avenir, alors restez à l’écoute ».

Source : Pearl Abyss