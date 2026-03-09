Dans dix petits jours à compter d’aujourd’hui, Crimson Desert paraîtra officiellement sur PS5, Xbox Series et PC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre de Pearl Abyss est surveillé de près par les joueurs, qui sont nombreux à se demander si l’on aura bel et bien affaire à un potentiel GOTY en puissance, ou au contraire au pétard mouillé de l’année. Car tandis que sa sortie approche à grands pas, Crimson Desert n’en finit plus de dévoiler ses ambitions démesurées à tous les niveaux, qui nous promettent une expérience tout simplement gargantuesque.

La map de Crimson Desert dévoilée, elle est gigantesque

En effet, à ce stade, la question n’est plus de savoir ce que le jeu de Pearl Abyss sera capable de faire, mais plutôt ce qu’il ne sera pas en mesure de proposer. Car plus on en apprend sur ce dernier, et plus il semble évident qu’il entend nous offrir l’une des expériences les plus complètes à ce jour dans le jeu vidéo. Cela passera alors notamment par un monde extrêmement fourni, qui s’annonce d’une densité et d’une richesse extraordinaires. Et il suffit de voir l’étendue de la map proposée par Crimson Desert pour s’en rendre compte.

Décrite comme étant deux fois supérieure à celle de The Elder Scrolls 5: Skyrim, mais aussi comme étant plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, celle-ci nous promet sans aucun doute son lot d’aventures, de découvertes et de dépaysements tout au long du jeu. De quoi décupler l’impatience de certains joueurs donc, qui ne cachent pas leur enthousiasme à l’idée d’aller explorer le monde de Crimson Desert pour en découvrir tous les secrets. Même si, naturellement, cette promesse fait aussi émerger une part de crainte chez certains.

Car forcément, beaucoup redoutent que Crimson Desert ne soit tombé dans le piège de bien des mondes ouverts, qui multiplient le nombre de quêtes et d’activités au détriment de leur qualité pour justifier la taille de leur univers. Et sachant que le titre de Pearl Abyss nous promet d’ores et déjà des centaines d’heures de contenus à découvrir, nul doute que la quantité risque d’être au rendez-vous. Mais en sera-t-il de même pour la qualité ? Réponse d’ici une poignée de jours, lorsque Crimson Desert sera enfin disponible.

