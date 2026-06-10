Pétri de bonnes intentions et proposant un monde ouvert d'une richesse rare, Crimson Desert manquait toutefois de peaufinage sur de nombreux points à sa sortie en mars dernier. Au fil de pléthore de mises à jour gratuites, Pearl Abyss a toutefois largement amélioré sa formule et même ajouté un tas de nouvelles fonctionnalités que d'autres studios n'auraient probablement pas hésité à intégrer de manière payante. Et bien que le studio travaille déjà sur un DLC quant à lui bien payant, il faut a priori également s'attendre à un tel suivi assidu et toujours gratuit aussi longtemps qu'il y aura de la demande pour.

Le suivi régulier d'un MMO appliqué par Pearl Abyss à Crimson Desert

En attendant le véritable tsunami de sorties qui nous attend de fin août à octobre, Crimson Desert a réussi en sortant en mars dernier à se tailler un petit nid douillet qui a accueilli des millions de joueurs qui ont visiblement beaucoup apprécié de s'abandonner dans le vaste monde de Pywell. À l'occasion d'une interview auprès de Dexerto, le directeur marketing de Pearl Abyss, Will Powers, est revenu sur ce beau succès, et sur la volonté du studio de continuer à le faire grandir, notamment grâce au déploiement régulier de mises à jour gratuites.

« Notre manière d'aborder le suivi de Crimson Desert est la même que pour un MMO. C'est un modèle auquel les joueurs n'ont pas l'habitude, à savoir celui d'un jeu premium recevant constamment du contenu gratuit post-lancement. Et nous allons continuer à le faire tant qu'il y a de la demande pour. C'est une façon pour nous de récompenser la communauté et en même temps de nous assurer du marketing gratuit sans avoir à dépenser quoi que ce soit », a-t-il expliqué.

En attendant de voir ce qu'apportera le DLC en développement sur Crimson Desert à un jeu d'aventure déjà massif, il devrait continuer à recevoir dans les prochains mois des mises à jour gratuites ajoutant du contenu et des fonctionnalités. Y'aura-t-il encore de la demande à la rentrée avec le véritable raz-de-marée de titres qui se bousculent pour esquiver GTA 6 fin novembre ? L'avenir nous le dira.

© Pearl Abyss

Source : Dexerto