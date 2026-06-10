Trois mois après sa sortie, le déjà massif Crimson Desert n'a cessé de grossir encore et de s'améliorer gratuitement, et son studio ne compte pas s'arrêter sur cette bonne lancée.
Pétri de bonnes intentions et proposant un monde ouvert d'une richesse rare, Crimson Desert manquait toutefois de peaufinage sur de nombreux points à sa sortie en mars dernier. Au fil de pléthore de mises à jour gratuites, Pearl Abyss a toutefois largement amélioré sa formule et même ajouté un tas de nouvelles fonctionnalités que d'autres studios n'auraient probablement pas hésité à intégrer de manière payante. Et bien que le studio travaille déjà sur un DLC quant à lui bien payant, il faut a priori également s'attendre à un tel suivi assidu et toujours gratuit aussi longtemps qu'il y aura de la demande pour.
Le suivi régulier d'un MMO appliqué par Pearl Abyss à Crimson Desert
En attendant le véritable tsunami de sorties qui nous attend de fin août à octobre, Crimson Desert a réussi en sortant en mars dernier à se tailler un petit nid douillet qui a accueilli des millions de joueurs qui ont visiblement beaucoup apprécié de s'abandonner dans le vaste monde de Pywell. À l'occasion d'une interview auprès de Dexerto, le directeur marketing de Pearl Abyss, Will Powers, est revenu sur ce beau succès, et sur la volonté du studio de continuer à le faire grandir, notamment grâce au déploiement régulier de mises à jour gratuites.
« Notre manière d'aborder le suivi de Crimson Desert est la même que pour un MMO. C'est un modèle auquel les joueurs n'ont pas l'habitude, à savoir celui d'un jeu premium recevant constamment du contenu gratuit post-lancement. Et nous allons continuer à le faire tant qu'il y a de la demande pour. C'est une façon pour nous de récompenser la communauté et en même temps de nous assurer du marketing gratuit sans avoir à dépenser quoi que ce soit », a-t-il expliqué.
En attendant de voir ce qu'apportera le DLC en développement sur Crimson Desert à un jeu d'aventure déjà massif, il devrait continuer à recevoir dans les prochains mois des mises à jour gratuites ajoutant du contenu et des fonctionnalités. Y'aura-t-il encore de la demande à la rentrée avec le véritable raz-de-marée de titres qui se bousculent pour esquiver GTA 6 fin novembre ? L'avenir nous le dira.
Source : Dexerto