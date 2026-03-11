À quelques jours de sa sortie, le monstrueux Crimson Desert dévoile enfin les specs requises et à quoi s'attendre sur PC et consoles en termes de graphismes et de performances.

Alors que la campagne de communication autour de Crimson Desert tourne à plein régime, Pearl Abyss lève enfin le voile sur les spécifications requises et à quelles performances s'attendre selon la configuration PC ou les consoles de chacun. Dans ses dernières vidéos, le titre promettait d'asséner une colossale baffe graphique et technique, mais beaucoup craignaient que cela ne soit possible que sur PS5 Pro ou un PC extrêmement puissant, et que le reste du monde ait droit à une expérience nettement moins agréable à l'œil. Voyons justement plus en détail si le titre du studio coréen va être si gourmand qu'escompté.

Les specs consoles détaillées de Crimson Desert

Commençons d'abord par les specs consoles de Crimson Desert, qui ont suscité le plus d'inquiétude de la part des joueurs, craignant avoir droit à une redite du lancement de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One. Si forcément c'est la PS5 Pro qui mettra le mieux le jeu en valeur, notamment grâce à la technologie d'upscaling exclusive PSSR, on constate qu'elle tirera tout de même la langue en 1440p upscalée en 4K (40 FPS avec la V-Sync ou 48+ FPS pour les téléviseurs compatibles VRR) et 4K native (30 FPS VSync). De fait, la PS5 "fat" devra faire une croix sur la 4K native, mais devrait avoir droit à 60 FPS avec une résolution 1080p, 40 FPS avec du 1280p upscalé en 4Kn et 30 FPS sur du 1440p upscalé en 4K, tout cela grâce à la technologie d'upscaling FSE 3 d'AMD.

La Xbox Series X devrait afficher Crimson Desert avec des performances similaires à la PS5 "fat", compte tenu d'une fiche technique à peu près équivalente. En revanche, la Xbox Series S paye chèrement le prix de son hardware moins puissant. Même avec une résolution en 720p, le titre va peiner à atteindre les 40 FPS, et les 30 FPS en 1080p. Clairement, il sera préférable de jouer sur la petite console de Microsoft à une version Cloud du titre de Pearl Abyss, quand celle-ci sera disponible, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion.

Les specs PC détaillées de Crimson Desert

Place ensuite aux specs détaillées de Crimson Desert sur PC, qui s'avèrent forcément plus touffues que pour les consoles, compte tenu du fait que la plateforme dispose d'une infinité de possibilités de composants pour monter sa configuration. Il convient donc de découper cette section en différentes parties : Minimum, Bassse, Recommandée, Élevée et Ultra, pour plus de clarté. On peut cependant relever le fait que les configurations minimum à recommandée semblent sur le papier plutôt honnêtes, même s'il faudra obligatoirement disposer d'un SSD, et surtout de beaucoup de place, Crimson Desert pesant son gargantuesque poids de 150 Go.

Configuration Minimum

Specs attendues : 900p upscallée vers 1080p - 30 FPS

900p upscallée vers 1080p - 30 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 5500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1060

: AMD Radeon RX 5500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1060 Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500

AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500 RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 150 Go, SSD requis

150 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 64-bits 22H2 ou ultérieur

Configuration Basse

Specs attendues : 1080p à 30 FPS

1080p à 30 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 6500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1660

: AMD Radeon RX 6500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1660 Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500

AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500 RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 150 Go, SSD requis

150 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 64-bits 22H2 ou ultérieur

Configuration Recommandée pour Crimson Desert

Specs attendues : 1080p à 60 FPS ou 4K à 30 FPS

1080p à 60 FPS ou 4K à 30 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080

: AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080 Processeur :

RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 150 Go, SSD requis

150 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 64-bits 22H2 ou ultérieur

Configuration Élevée

Specs attendues : 1440p à 60 FPS

1440p à 60 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 7700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 4070

: AMD Radeon RX 7700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 4070 Processeur : AMD Ryzen 5 7600X ou Intel i5-12600K

AMD Ryzen 5 7600X ou Intel i5-12600K RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 150 Go, SSD requis

150 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 64-bits 22H2 ou ultérieur

Configuration Ultra

Specs attendues : 4K à 60 FPS

4K à 60 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 9070 XT ou NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

: AMD Radeon RX 9070 XT ou NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Processeur : AMD Ryzen 7 7700X ou Intel i5-13600K

AMD Ryzen 7 7700X ou Intel i5-13600K RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 150 Go, SSD requis

150 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 64-bits 22H2 ou ultérieur

