Crimson Desert n'a toujours pas fini de se mettre à jour et de s'améliorer. Depuis sa sortie, le jeu n'a eu de cesse de se transformer et est désormais très différent de ce à quoi nous avons eu affaire les premiers jours de son lancement. Outre de nouveaux correctifs, bon nombre de fonctionnalités ont été ajoutées, mais aussi du contenu. Aujourd'hui, le jeu reçoit encore une mise à jour avec des surprises.

Du nouveau contenu gratuit pour Crimson Desert

Que vous soyez sur consoles ou sur PC, Crimson Desert va se mettre à jour pour ajouter du nouveau contenu gratuit encore une fois. Alors que son DLC est déjà sur la table des opérations, le jeu de Pearl Abyss n'a visiblement pas fini de gâter ses joueurs. Avec ce patch vous pourrez désormais accéder à de nouvelles fonctionnalités pour la personnalisation de votre maison et ainsi meublé l'extérieur. Dans le même ordre d'idée justement, le jeu ajoute des dizaine de nouveaux objets.

Vous pourrez ainsi découvrir 58 nouvelles décorations allant du simplement petit objet au gros meuble en passant par des tapis. Deux nouveaux ateliers font également leur apparition, l'Etabli et le Métier à Tisser. Ils seront tous les deux très utiles pour fabriquer de nouveaux objets, dont des décorations justement. De nouvelles armes, armures et accessoires sont aussi ajoutés, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, ainsi que des gants exclusifs à Damiane. Toutes ces nouveautés sont bien évidement gratuites et accessibles à tous.

Toutes les nouveautés principales du patch 1.12.00 de Crimson Desert

Ajout d'une fonction permettant de placer des objets à l'extérieur des résidences.

Ajout de 2 types d'outils permettant de fabriquer des objets. Établi L'établi peut être utilisé au camp des Crinières Grises, à la Scierie de Villebois, etc. Métier à tisser Le métier à tisser peut être utilisé à l'Atelier de couture de Hernand, etc.



Ajout de 58 nouveaux objets de décoration. Infrastructure : outil (4 types), perche totémique (10 types), fontaine (7 types), puits (6 types) Lumière : brasero (8 types), réverbère (6 types) Décoration / Meubles pour familiers : tapis (4 types), panier de fleurs suspendu (6 types), jouet automatique (4 types), boîte à musique (1 type), meubles pour familiers (2 types)

Ces objets peuvent être fabriqués via le métier à tisser et l'établi.

Les objets de décoration et les recettes peuvent être obtenus dans divers magasins, via les machines à pince, les quêtes d'artisanat de paniers de fleurs, les boîtes de fortune, les défis du Roule-Orbe, etc.

[Damiane / Oongka] Amélioration apportée afin qu'il soit possible d'équiper le Visione et de consulter des souvenirs.

[Damiane / Oongka] Amélioration apportée afin qu'il soit possible de monter sur Étoile noire.

[Commun] Ajout d'enchaînements d'attaques pendant une glissade pour chaque arme.

[Kliff] 5 nouveaux couvre-chefs et une nouvelle armure ont été ajoutés

[Damiane] Ajout d'un nouveau type de gants. Gants en tissu de Crinière Grise honorable

[Commun] Ajout d'un nouveau type d'accessoire. Sceau des Crinières Grises



La Boîte de fortune a été ajoutée à la liste des articles de la boutique mystérieuse. Le prix de cette boîte est de 100 pièces d'argent, et il est possible d'en acheter jusqu'à 3 à la fois à chaque réapprovisionnement des stocks.

Ajout de 51 connaissances d'objets de valeur de type Contrat.

Une grosse mise à jour avec plein de correctifs

En plus de ces très nombreuses nouveautés gratuites, Crimson Desert corrige une fois encore un nombre incalculable de bugs divers. Ça touche à tout, du simple problème d'affichage au bug de script en passant par des problèmes plus classiques ici et là. On notera également de l'équilibrage sur plusieurs compétences de chaque personnage, une amélioration des contrôles encore une fois et de l'affichage également. En somme, c'est une nouvelle fois une mise à jour généreuse. Elle est disponible dès maintenant sur consoles et PC.

Aperçu des correctifs du patch 1.12.00

L'écran de chargement du personnage s'affiche désormais également lors d'une connexion avec Oongka ou Damiane. De plus, le temps de chargement a été légèrement réduit grâce à l'optimisation du processus de connexion.

L'Atelier de couture pour animaux a été renommé en Magasin pour familiers.

Vous pouvez désormais vendre la Glacière du coucou et la Glacière améliorée du coucou.

Les conditions de faute lors du duel complet ont été ajustées pour certaines compétences.

Des moyens d'obtenir les connaissances suivantes, qui ne pouvaient plus être acquises après avoir terminé certaines quêtes, ont été ajoutés : Araignée de bismuth explosive Crabe carapajarre Disciple du Chevalier au crâne Jarad Soldat spectral du Serment obscur Phacochère à défenses de pierre géant

Vous pouvez désormais obtenir du Bois de qualité avec Qualité de l'abattage Niv. 2.

Vous pouvez désormais lancer une Revanche dans une base en cours de reconstruction.

Contrôles et équilibrage des personnages de Crimson Desert

Amélioration apportée afin qu'aucune autre action ne s'exécute tant que l'interaction est affichée pendant la visée.

Ajout du guide des touches pour la compétence "Tir évasif explosif".

Correction de l'erreur où la fonction d'interaction s'activait de manière incorrecte par un "appui long" lorsque la touche d'interaction et une touche désactivée étaient assignées à la même commande dans les paramètres de personnalisation.

[Mac] Correction de l’erreur où il était impossible d'installer des objets de décoration avec le clavier/la souris.

Amélioration apportée afin que les paramètres modifiés lors du combat précédent soient conservés en cas de nouvelle tentative après une mort lors d'un combat de boss. Les éléments conservés sont les suivants : Connaissances apprises par observation Toute modification des raccourcis d'arme principale et d'arme secondaire Éléments équipés Toute modification des raccourcis de flèches et de nourriture Toute modification des objets enregistrés dans les raccourcis d'utilisation immédiate

Amélioration apportée afin que la compétence "Coup de paume : Bondir" puisse également être utilisée dans les zones de sécurité.

Amélioration apportée afin de pouvoir utiliser "Voile du vent" même en plein vol.

Ajustement apporté afin que Oongka et Damiane apprennent également la compétence "Voile du vent" par observation.

Amélioration de la compétence exécutée lors de l'utilisation de "Échange rapide" avec une lance.

[Damiane] Ajout d'une animation exclusive lorsque Damiane s'asseoit.

[Damiane] Ajustement de la zone d'effet de la compétence "Coup de pied en spirale" à mains nues.

Ajout d'un nouveau schéma d'attaque pour la Reine Crabe caraparoche de bismuth.

Amélioration de l'animation de piqué de la wyverne.

Retrouvez l'intégralité des notes de patch sur le site officiel de Crimson Desert.