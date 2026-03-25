Crimson Desert n'a pas fini de surprendre et cache tout un tas de possibilités, même pour ceux qui y ont déjà passé des centaines d'heures à l'arpenter de long en large.

Dire que Crimson Desert est riche est un doux euphémisme. On pourra lui reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas de proposer une certaine liberté créative. Grâce aux outils et compétences que l'on acquiert, il est en effet possible de faire tout un tas d'interactions, parfois loufoques ou ingénieuses, utiles ou non peu importe. Résultat, même après plusieurs centaines d'heures dans les pattes, certains sont encore surpris de découvrir que le jeu cache bien des secrets.

Crimson Desert arrive même à surprendre après plusieurs centaines d'heures de jeu

C'est le cas de quelqu'un pourtant très proche de Crimson Desert puisqu'il s'agit de Will Powers, Directeur Marketing et RP pour Pearl Abyss America. Ce dernier a déjà pu jouer plus de 400 heures au jeu, et ce qui est amusant c'est qu'il a en prime un passif en tant que testeur QA. Pourtant, il ne savait pas du tout qu'il était possible de faire cuire ses aliments sans passer par un feu de camp.

C'est une astuce postée sur les réseaux sociaux par TheGameVerse qui a poussé Powers à réagir. Une courte vidéo qui montre qu'il est possible de faire cuire de la nourriture à même le sol dans Crimson Desert. Il suffit en réalité de s'aider de la capacité de réverbération de la lumière. Il suffit en effet de poser sa viande ou ses légumes devant soi, puis d'utiliser ladite compétence en dirigeant le faisceau lumineux sur les aliments pour que ces derniers cuisent. « Le plus drôle, c'est que… j'ai environ 400 heures de jeu et je ne le savais même pas ! » s'exclame Powers sur X, en pointant du doigt que la communauté de Crimson Desert est géniale.

Une astuce amusante, mais aussi utile

C'est peut-être idiot, mais c'est un détournement ingénieux de cette compétence qui est plus généralement utilisée pour la résolution de puzzles ou encore lors des combats. La preuve que Crimson Desert est un gros bac-à-sable dans bien des domaines. Cette astuce est également très utile même si ça ne paraît pas puisque les aliments cuits offrent bien plus de soin que les crus et il arrive souvent que l'on n'ait pas accès à un feu de camp alors que l'on a terriblement besoin de vie. D'autant que le jeu donne une place très importante à la nourriture et la cuisine. C'est en effet le seul moyen de se soigner efficacement. Ça fait même partie des premiers 5 conseils à lire avant de jouer au jeu.