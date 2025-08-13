Vous attendez Crimson Desert avec impatience ? Alors nous avons une mauvaise nouvelle : le jeu de Pearl Abyss manquera finalement sa fenêtre de sortie fixée pour la fin d’année 2025.

Depuis qu’il a été annoncé aux Game Awards 2020, Crimson Desert est assurément resté dans les radars de nombreux joueurs à travers le monde. Il faut dire qu’avec son jeu d’action-aventure en monde ouvert, Pearl Abyss promet de frapper fort. Et ce ne sont clairement pas nos premières impressions sur le prochain titre des créateurs de Black Desert qui vont nous faire penser le contraire. De fait, dire que le jeu est extrêmement attendu relèverait presque de l’euphémisme. Malheureusement, il va finalement falloir attendre un peu plus longtemps que prévu.

Crimson Desert décale sa sortie à 2026

En effet, si Crimson Desert ne disposait pas encore de véritable date de sortie, Pearl Abyss avait tout de même confirmé son arrivée pour la fin d’année 2025. De récentes rumeurs avaient même indiqué que le jeu pourrait être prévu pour le 2 novembre prochain, même s’il ne s’agissait alors que d’une date provisoire. Et elle sera malheureusement destinée à le rester, puisque comme vient de le confirmer le studio à l’occasion de son dernier bilan financier, la sortie de Crimson Desert est finalement reportée au premier trimestre 2026.

« Le lancement de Crimson Desert, qui sera notre premier AAA à grande échelle sur console, a été inévitablement retardée d’un trimestre par rapport au calendrier précédemment annoncé. Cela s’explique par des délais plus longs que prévu en raison de la coordination du calendrier et de la collaboration avec de multiples partenaires pour la distribution hors-ligne, les doublages, la certification des consoles et d’autres préparatifs de lancement. Nous nous excusons sincèrement de ne pas avoir pu respecter le calendrier de lancement du quatrième trimestre initialement promis ». Pearl Abyss lors de son bilan financier du 13 août 2025

Ainsi, si vous espériez avoir enfin une date de sortie pour Crimson Desert à la Gamescom, sachez que cela n’arrivera pas. « Nous annoncerons la date à un moment plus approprié en fonction des considérations commerciales, plutôt que de faire une annonce à la Gamescom » confirme en effet Pearl Abyss pour l’occasion. Cela dit, rassurez-vous : Crimson Desert restera malgré tout de la partie, en plus de faire une apparition à la PAX West fin août, puis au Tokyo Game Show en septembre. Ce n’est que partie remise, donc !

Source : Gematsu