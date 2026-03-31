Après la débâcle, le studio Pearl Abyss tente de réparer ses erreurs dans Crimson Desert. Il commence déjà à opérer les changements promis directement dans le jeu.

Jeu très attendu de ce mois de mars 2026, Crimson Desert fait couler beaucoup d'encre. Sa démesure impressionne autant qu'elle déconcerte selon le profil des joueurs. Mais ces derniers jours, c'est un autre élément qui a retenu l'attention du public. Ce n'est pas le premier à y recourir. Mais le studio Pearl Abyss a été épinglé pour une pratique qui ne passe vraiment pas. Après s'être excusé, il entame le chantier nécessaire pour apaiser le conflit.

Crimson Desert repeint ses tableaux

Les joueuses et joueurs ont l'œil. Ces derniers temps, les affaires autour de l'utilisation de l'IA pour des assets illustratifs dans les jeux vidéo se multiplient. On se rappelle certaine suspicion avant la sortie de Mario Kart World, mais aussi le scandale autour de Clair Obscur Expedition 33 aux Indie Game Awards. Eh bien, plus récemment, c'est Crimson Desert qui a été pointé du doigt directement par le public.

Ne pouvant se défausser face à l'évidence, le studio Pearl Abyss n'a pas eu d'autre choix que de s'excuser. Il avait bien expliqué que ses équipes ont eu recours à l'intelligence artificielle générative pour « explorer rapidement l'ambiance du jeu dès les premières phase de production ». Assurant qu'il comptait « remplacer ces ressources » avant la sortie de Crimson Desert, les assets se serait retrouvé dans le produit final par erreur.

Mais plus que des paroles, le public attend de l'action. Ni une ni deux, Pearl Abyss a donc entamé le grand chantier visant à remplacer ces illustrations générées par IA. Le patch 1.01.00 du 28 mars dernier est un premier pas dans ce grand ravalement de façade de Crimson Desert, comme on peut le lire dans les notes :

Certains assets visuels 2D ont été remplacés pour correspondre à la direction artistique du jeu dans le cadre des améliorations en cours.

Les joueuses et joueurs peuvent attester de ces modifications. Certains ont posté un comparatif entre de même œuvres in-game. Les assets IA de Crimson Desert ont été remplacés par des illustrations des artistes en chair et en os. Il faudra certainement un peu de temps pour que l'ensemble des objets concernés soit corrigé. Pour autant, c'est un premier pas rapide qui redonne doucement confiance en Pearl Abyss.