En dépit du fait que des représentants de Pearl Abyss promettaient le contraire et même plusieurs présentations du jeu par PlayStation elle-même, les performances de Crimson Desert sur PS5, voire même sur PS5 Pro, ont visiblement déçu de nombreux joueurs, au point que ceux-ci ont demandé un remboursement. Pourtant généralement peu prompt à accorder raison à de telles demandes, la branche gaming de Sony a consenti à en rembourser certains, tandis que d'autres semblent au contraire ne pas rencontrer autant de problèmes et arguent que ces vagues de remboursement sont un brin exagérées.

Crimson Desert 2077 sur le PlayStation Store

Le PlayStation Store a récemment remboursé certains joueurs de Crimson Desert sur PS5 suite à un lancement visiblement décevant du jeu sur la console de Sony. C'est un geste suffisamment rare de la part du géant japonais pour le souligner. Même si le titre de Pearl Abyss n'atteint pas le niveau de fiasco du lancement de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, la situation semble être problématique pour que l'entreprise fasse des exceptions.

Depuis son lancement le 19 mars dernier, de nombreux joueurs PS5 ont rapporté de gros problèmes de performance sur Crimson Desert, le titre peinant visiblement à atteindre les 30 FPS sur la console de base, voire même aurait des difficultés à tourner correctement sur PS5 Pro. Plusieurs s'estimant lésés ont indiqué avoir contacté l'assistance PlayStation pour demander un remboursement, que certains ont reçu immédiatement, d'autres un peu plus tard.

Il convient toutefois de noter que d'autres joueurs PS5 et PS5 Pro ont quant à eux signalé que Crimson Desert tourne de manière impeccable sur leur console et que ceux qui demandent un remboursement exagèrent. Comme à bien d'autres égards, le titre de Pearl Abyss divise donc les joueurs. Entre contrôles peu ergonomiques qui ont récemment fait l'objet d'une mise à jour, une polémique autour d'assets faits grâce à l'IA générative et des soucis de performance, le studio coréen a visiblement beaucoup de travail qui l'attend pour peaufiner Crimson Desert, son tout premier jeu solo, pourtant fruit de sept longues années de développement.

Sources : Reddit ; X.com