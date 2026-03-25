Crimson Desert déchaîne les passions et divise grandement la communauté de joueurs et la presse. Difficile de trouver un juste milieu dans un jeu qui ne semble pas vraiment en posséder, c'est tout ou rien. La mayonnaise peut prendre parfaitement et l'on vivra une aventure avec un grand A, ou alors on s'accroche à ce qui ne va pas et l'expérience peut quant à elle être clairement moins amusante. Quoi qu'il en soit, peu importe où l'on se trouve sur le spectre, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est sur le fait que le jeu est très beau et parfois même franchement impressionnant. Un sentiment qui n'a rien de surprenant lorsque l'on sait qu'il débote même la mâchoire des plus grands, à commencer par l'un des développeurs de Red Dead Redemption 2.

Un ex développeur de Rockstar est impressionné par Crimson Desert

On a tous vu au moins une fois des vidéos comparatives de n'importe quel jeu avec Red Dead Redemption. Le titre de Rockstar est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus saisissants sur le plan technique et visuel (ce qui mélange l'artistique) et en termes de souci du détail. Mais selon David O'Reilly, Crimson Desert a fait mieux que Red Dead Redemption 2 sur un point, et qui de mieux placé pour le dire que celui qui a travaillé de longues années en tant qu'artiste environnemental sur le jeu de Rockstar.

Pour le développeur, Crimson Desert est visuellement impressionnant, notamment en ce qui concerne sa gestion de l'eau absolument bluffante. « Cette eau est incroyable […] Il y a plein de choses intéressantes dans la façon dont ils gèrent l'eau dans ce jeu. Ils utilisent une simulation de particules en temps réel » explique O'Reilly sans cacher son admiration lors d'une vidéo découverte. La gestion des fluides, en particulier les naturels, est l'un des processus les plus difficiles dans la conception de jeu et d'autant plus dans des mondes ouverts ultra détaillés et riches.

Mieux que Red Dead Redemption... mais on a pas encore fini de voir des comparatifs

David O'Reilly le sait très bien et explique tous les détails dans sa vidéo. L'artiste va même beaucoup plus loin en affirmant que Crimson Desert fait mieux que Red Dead Redemption 2, et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère lorsque l'on voit que près de 8 ans après sa sortie, le jeu est encore utilisé comme modèle par un nombre incalculable de joueurs. « Je le dis en connaissance de cause, ayant contribué à la création de ces rivières » précise David O'Reilly. « Enfin, un jeu qui gère mieux les rivières que Red Dead Redemption 2 ».

Le développeur ne tarit pas d'éloges, et c'est plutôt compréhensible. Il remarque toutefois que tout n'est pas parfait, il a notamment aperçu des bugs ou des problèmes de performances, qu'il compte bien décortiquer dans une vidéo dédiée. Jusque chez les professionnels donc, Crimson Desert surprend sur bien des points, au moins autant qu'il fait de déçus. Un jeu marquant finalement dont le potentiel devrait très largement s'ouvrir davantage dans les mois à venir, pour peu que Pearl Abyss soit aux petits soins et à l'écoute des joueurs.

source : David OReilly via Youtube