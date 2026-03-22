Crimson Desert est désormais entre les mains de tout le monde et le jeu fait couler énormément d'encre. Comme pour la presse, il divise grandement. Beaucoup sont aux anges, même sur consoles, mais d'autres sont au contraire plutôt déçus. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une ou deux choses sur lesquelles le jeu est parfaitement intouchable, c'est sur la générosité de sa proposition et son visuel absolument bluffant. La direction artistique est une réussite, mais la composition, le level design et surtout les prouesses techniques en termes d'affichage sont souvent impressionnantes. Il faudra toutefois utiliser une fonctionnalité bien précise pour en tirer le meilleur, mais ça ne sera malheureusement pas pour tout le monde.

Crimson Desert est plus beau que jamais grâce à cette focntionnalité

Très clairement, Crimson Desert fait partie de ces rares titres où les joueurs peuvent dire qu'il ne joue pas tous nécessairement au même jeu. Oui, le jeu de Pearl Abyss est très beau et ce peu importe le support, mais c'est bien sur PC qu'il s'en tire le mieux, et surtout sur les machines équipées de très bon matériel et tout ça grâce à une seule fonctionnalité. Crimson Desert a été passé au crible par Digital Foundry, expert en autopsie technique. Nos camarades mettent en avant une fonctionnalité bluffante du jeu : son Ray Tracing. Contrairement à beaucoup de jeux, Crimson Desert a entièrement été optimisé pour tourner autour de cette technologie, et ça se sent. Les reflets ou encore la gestion de la lumière sont très réussis peu importe la plateforme.

Ray Reconstruction, Ray Regeneration... ça change tout mais pas pour tous les joueurs

Mais pour les joueurs équipés de matériel dernier cri, une option supplémentaire permet de mettre la barre encore plus haut, et ça change vraiment tout pour le coup : le Ray Reconstruction (chez NVIDIA) et le Ray Regeneration (chez AMD). Ces fonctionnalités améliorent significativement la gestion du Ray Tracing dans Crimson Desert, avec des ombres et un niveau de détails assez incroyable. Cette fois, il est très compliqué de dire que l'on ne voit pas de nette différence, tant ça saute aux yeux, en témoignent les différents tests que Digital Foundry a compilés.

Le problème, c'est que ce sont deux fonctionnalités extrêmement gourmandes qui demanderont non seulement des cartes graphiques récentes mais plus globalement un PC assez solide, même avec le DLSS et le Frame Generation des RTX 5000. En revanche, si vous en avez la possibilité, il faut absolument activer cette fonctionnalité pour profiter de Crimson Desert dans un confort optimal. L'option se trouve dans les menus graphismes juste après l'activation de votre système de mise à l'échelle.